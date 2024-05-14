Україна може бити по території РФ чи ні? У Великій Британії заплуталися у заявах

У Британії слідкують, щоб Україна не порушувала міжнародне гуманітарне право

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував заяву глави МЗС Девіда Кемерона про те, що Україні можна бити по території РФ ракетами західних союзників. Він заявив, що Британія вважає Крим українською територією.

Про це Грант Шаппс сказав на конференції Sea Power Conference у Лондоні, повідомляє The Independent. Про удари по території самої РФ він відмовився щось говорити.

Глава Міноборони наголосив, що Велика Британія визнає території України у межах 1991 року і ніяк інакше.

"Як ви знаєте, ми надали дозволи на використання зброї на території України, включаючи Крим, який, на нашу думку, є невід’ємною частиною України. Я не заходитиму далі за це", — сказав він.

Водночас Грант Шаппс додав, що Велика Британія стежитиме за тим, щоб її зброя та інших союзників використовувалася Україною при повному дотриманні міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, що 3 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у коментарі іноземним ЗМІ сказав, що Україна може використати зброю, яку надає країна, щоб бити по цілях на території Росії. Це її законне право на тлі безперервних російських атак.

У Кремлі відреагували на ці слова черговими погрозами, заявивши, що вдарять по військових об’єктах Британії, якщо Україна це зробить. А висловлювання Кемерона назвали ворожими.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Великій Британії відреагували на ядерні погрози РФ. Прем’єр країни Ріші Сунак заявив, що це повна нерозсудливість диктатора Володимира Путіна.