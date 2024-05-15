У росіян знову "підгоратиме": Блінкен у Києві зробив кілька важливих заяв

США продовжуватимуть підтримувати Україну

Новий пакет допомоги, "Patriot" на Харківщині, беззастережна підтримка Києва та… завдання ударів по РФ західною зброєю. Про це і не тільки сьогодні на пресконференції говорив держсекретар США Ентоні Блінкен, який вчора, 14 травня, прибув в Україну з офіційним візитом.

Заяви пролунали під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві. Перш за все було оголошено про новий пакет допомоги від США. Мова про 2 млрд доларів військової допомоги. Підтримка буде спрямована на інвестування в промислову базу України.

Ентоні Блінкен наголосив, що Сполучені Штати направляють в Україну боєприпаси, бронетехніку, ракети й засоби протиповітряної оборони та забезпечують їх якнайшвидшу доставку до лінії фронту. Також держсекретар США зауважив, що Штати зосереджені на пошуках "Patriot" та інших систем ППО. За його словами він впевнений, що "зможуть знайти їх та поставити в Україну".

На питання журналістів про те, чи не забороняють США використовувати своє озброєння для завдання ударів Україною по РФ, держсекретар зауважив, що Вашингтон не заохочує подібні дії, проте Україна сама вирішує, що їй слід робити.

"Це ті рішення, які Україна ухвалює самотужки, ухвалює заради самої себе. Ми ж зробимо все для того, щоб Україна отримала необхідне для перемоги на полі бою", — зазначив Блінкен.

Він також додав, що якщо раніше західні партнери виступали проти таких ударів, то нині ситуація змінилася.

"Раніше більшість західних партнерів, включно зі США, виступали проти того, аби зброя, яку вони передають Україні, використовувалася для ударів по території Росії. Однак нещодавно про такий дозвіл заявила Британія. Також глава МЗС Латвії говорила, що деякі країни передали Україні зброю із таким дозволом, але не назвала їх", — підкреслив держсекретар.

Щодо переговорів України з Росією, то тут, за словами Блінкена, Україна теж "сама ухвалює рішення". США та інші країни не можуть брати в цьому участь.

"Якби Путін продемонстрував бодай якусь зацікавленість у серйозних переговорах, я впевнений, що українська сторона відреагувала б на це. Проте Путін, практично щодня, демонструє прямо протилежні наміри… Ми чітко заявляємо і підтримуємо Україну, підтримуємо її рішення. Жодні питання не можуть вирішуватися без участі України", — зауважив Блінкен.

Насамкінець, держсекретар заявив про те, що протягом кількох тижнів США та Україна можуть підписати двосторонню угоду про безпеку. За його словами, "важка робота" по угоді вже завершена.

Також, Блінкен не виключив, що Володимир Зеленський зможе зустрітися з президентом США Джо Байденом під час Саміту миру у Швейцарії, який відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Ентоні Блінкен розповів, коли Україна зможе провести вибори. Він заявив, що США разом з Україною працюють над тим, щоб забезпечити проведення виборів щойно буде така можливість.