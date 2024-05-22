Удары по территории России: что должны понять Украина и партнеры

Удары по территории врага помогут Украине избежать массовых заходов россиян на нашу территорию

Украина активизировала призывы к США и другим нашим партнерам разрешить бить предоставляемым ими оружием по российской территории. Об этом уже не раз высказался президент Владимир Зеленский, представители его Офиса. Соответствующее заявление сделала недавно Оксана Маркарова – посол Украины в США.

При этом со стороны Штатов звучат диссонансные заявления. Госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев на прошлой неделе, дал понять, что Украина может сама решать, как использовать предоставленное ей вооружение. Тогда как представители Пентагона акцентируют, что Украина может использовать оружие, предоставленное американцами, только в пределах своей территории.

Ситуацию специально для "Телеграфа" прокомментировал эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков. По его мнению, Запад не будет официально реагировать на просьбы Украины дать возможность пользоваться его оружием для ударов по РФ.

"Те, кто предоставил нам такое вооружение, боятся прямого столкновения НАТО с Россией. И об этом не раз заявлялось на разных уровнях, – отмечает Олег Стариков. – При этом, Великобритания такое разрешение нам дала, хоть и несколько путано. Американцы пока не дали. Думаю, официально другие страны НАТО также не будут давать такое согласие".

При этом, продолжает эксперт, мы, конечно, имеем право бить по территории страны-агрессора. Особенно по целям, так или иначе связанным с войной.

"Мы ведем освободительную, справедливую войну. В отличие от РФ. Удары по территории врага помогут нам избежать массовых заходов россиян на нашу территорию, как произошло недавно на Харьковщине. А удары по объектам топливно-энергетического комплекса, складам, логистике также снижают наступательный потенциал противника. Как правило, именно в оперативной глубине накапливается вооружение, людские резервы, которые потом идут на тактическую глубину – и атакуют нас. Лучше уничтожать их до этого. Но Запад, как мы видим, не спешит давать нам разрешение делать это переданными Украине вооружениями", – констатирует Олег Стариков.

Чтобы не зависеть от воли партнеров, нам необходимо самим выпускать максимально широкую номенклатуру вооружений, считает эксперт. Увеличивать мощности украинского военно-промышленного комплекса. Иного пути просто нет.

"С дронами у нас ситуация неплохая. Но это – потому что речь идет о мелкотоварном производстве. Не промышленном. В случае с дронами имеем мелкоузловую или крупноузловую сборку. Из запчастей, закупленных на Западе. Так что даже тут у нас нет производства полного цикла, когда всё свое", – отмечает Олег Стариков.

Что касается ракет, продолжает он, у нас имеются собственные разработки, связанные с "Нептуном" (и результаты тут уже есть), с "Громом" (эту оперативно-тактическую ракету мы разрабатывали по заказу саудитов, но что с ней сейчас – неизвестно).

"Проблема в том, что у нас тем, что связано с военно-промышленным комплексом, занимаются не специалисты ВПК с инженерным образованием, руководившие большим производственными корпорациями, а менеджеры без соответствующего опыта", – считает эксперт.

Он акцентирует, что мы сейчас опережаем РФ по ударным дронами, она нас – по разведывательным.

"Также россияне серьезно впереди по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Не говоря уж о ракетах — аэробаллистике, баллистике, крылатых. Тут нам помогают стратегические партнеры, но с вышеуказанными ограничениями, – поясняет Олег Стариков. – Всегда, когда есть меч, найдется и щит. Нам нужно сделать всё возможное, чтоб враг не успел создать соответствующий щит против нашего меча в виде ударных дронов, с чем мы на данный момент опережаем РФ. И, конечно, укреплять собственный щит – системы ПВО/ПРО, РЭБ".