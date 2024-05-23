ЗСУ просили нові карти України, а їх не було: чому в країні виникла проблема з цим

Під час повномасштабного вторгнення у Сил оборони не виявилось елементарного ― актуальних карт

У Збройних сил України (ЗСУ) на початку повномасштабного вторгнення не було нових топографічних карт. Їх оновлення вимагає значних людських та фінансових ресурсів.

Проте за пів року вдалось оновити топографічні карти, які охоплюють 8,5 тисяч квадратних метрів, та передати їх військовим. Про це очільник Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко розповів "Телеграфу" в інтерв’ю "Де в Україні найдорожча земля і як старі карти шкодили росіянам, ― розповів очільник Держгеокадастру".

Чому у ЗСУ не було нових карт України

"Проблеми картографії виникли не вчора, але після вторгнення вони стали більш вагомими. До нас приходили військові: "Дайте свіжі топографічні карти", а їх нема. І не було. Більшість мап створені дуже багато років тому. Якісь з них оновлювали, якісь ― ні", ― сказав Макаренко.

Фінансування не є головною проблемою. Річ у тім, що Україна має велику площу. Для оновлення карт потрібно залучили велику кількість фахівців, а іноземним спеціалістам довірити цього не можна через певні нюанси.

"По-перше, Україна має велику площу. Навіть за наявності необхідних коштів, оновити такий обсяг даних за короткий період фізично неможливо – у нас не вистачило б людей. А віддавати топографічні роботи закордонним підрядникам, долучати закордонних фахівців… тут є нюанси", ― сказав Макаренко.

Військовим передали оновлені карти

Топографічні карти оновлювали в авральному режимі. Цей процес профінансували донори. Завдяки їхнім коштам вдалось зробити карти на територію площею у 8,5 тисяч квадратних метрів.

"Пам'ятаю перші зустрічі в Держгеокадастрі, я ще не був офіційно призначений, але ми контактували з представниками командування Сил підтримки ЗСУ. В авральному режимі вдалось домовитись з донорами, які дуже оперативно профінансували створення карт у масштабі 1:25 000 ― це підходить військовим ― на доволі чималу територію у 8,5 тисяч квадратних кілометрів у зоні інтересів військових", ― розповів Макаренко.

На роботу знадобилось пів року. За цей час були створені карти у двох форматах ― для друку та бази даних. Також їх передали військовим.

"Буквально за пів року ми оновили карти і віддали військовим. Створювали у двох форматах ― форматі бази даних і підготовлені для друку", ― сказав Макаренко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відбувається на фронті. Згідно з даними DeepStateMAP, ворог просунувся в районах кількох населених пунктів на сході України.