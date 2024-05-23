ВСУ просили новые карты Украины, а их не было: почему в стране возникла проблема с этим

Во время полномасштабного вторжения у Сил обороны не оказалось элементарного ― актуальных карт

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале полномасштабного вторжения не было новых топографических карт. Их обновление требовало больших человеческих и финансовых ресурсов.

Однако за полгода удалось обновить топографические карты, охватывающие 8,5 тысячи квадратных метров, и передать их военным. Об этом глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дмитрий Макаренко рассказал "Телеграфу" в интервью "Где в Украине самая дорогая земля и как старые карты вредили россиянам, — рассказал глава Госгеокадастра".

Почему у ВСУ не было новых карт Украины

"Проблемы картографии возникли не вчера, но после вторжения они стали более весомыми. К нам приходили военные: "Дайте свежие топографические карты", а их нет. И не было. Большинство карт создано очень много лет назад. Какие-то из них обновляли, какие ― нет", ― сказал Макаренко.

Финансирование не является главной проблемой. Дело в том, что у Украины большая площадь. Для обновления карт нужно привлечь много специалистов, а иностранным экспертам доверить этого нельзя из-за определенных нюансов.

"Во-первых, у Украины большая площадь. Даже при наличии необходимых средств, обновить такой объем данных за короткий период физически невозможно — у нас не хватило бы людей. А отдавать топографические работы зарубежным подрядчикам, привлекать зарубежных специалистов… здесь есть нюансы", ― сказал Макаренко.

Военным передали обновленные карты

Топографические карты обновлялись в авральном режиме. Этот процесс профинансировали доноры. Благодаря их средствам удалось сделать карты территории площадью в 8,5 тысячи квадратных метров.

"Помню первые встречи в Госгеокадастре, я еще не был официально назначен, но мы контактировали с представителями командования Сил поддержки ВСУ. В авральном режиме удалось договориться с донорами, очень оперативно профинансировавшими создание карт в масштабе 1:25 000 ― это подходит военным ― на довольно немалую территорию в 8,5 тысячи квадратных километров в зоне интересов военных", ― рассказал Макаренко.

На работу ушло полгода. За это время были созданы карты в двух форматах — для печати и базы данных. Также их передали военным.

"Буквально за полгода мы обновили карты и отдали военным. Создавали в двух форматах — формате базы данных и подготовленные для печати", — сказал Макаренко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что происходит на фронте. Согласно данным DeepStateMAP, враг продвинулся в районах нескольких населенных пунктов на востоке Украины.