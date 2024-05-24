98-річна колишня провідниця пройшла 10 км пішки, щоб вибратися з окупації: колеги зворушливо її зустріли

Жінка вийшла з окупованого села наприкінці квітня

Ми одразу відчули тут знайому "залізність", — в Укрзалізниці розповіли, що відвідали 98-річну Лідію Степанівну, яка наприкінці квітня пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного, що на Донеччині, та під обстрілами пройшла 10 км фронту. 29 квітня хлопці з команди "Білі янголи" разом із військовими помітили бабусю та доставили її до пункту допомоги.

Сьогодні, 24 травня, команда "Укрзалізниці" відвідала літню жінку, завітали не з порожніми руками. Допис про візит зробили у своєму Telegram.

"Ми одразу відчули тут знайому #залізність, перевірили — і не схибили: Лідія Степанівна 40 років (!) працювала на Донецькій залізниці як провідниця", — написали у повідомленні.

Команда вручила Лідії Степанівні посвідчення почесної начальниці поїзда 111/112 Київ — Авдіївка, що історично прямував через її рідне Очеретине, до якого вона щиро мріє повернутися.

"Завітали на Донеччину разом із Дмитром Комаровим, щоб розповісти історію залізної бабусі світові, та привезли з собою річний запас залізничного чаю, ексклюзивний підсклянник, фірмовий худі "Провідниця" та… квіти від онука — провідника наших дипломатичних рейсів", — зазначили у повідомленні.

Лідія Степанівна пройшла 10 км під обстрілами

До жінки завітали гості

Залізні люди творять залізні династії та є прикладом для цілих поколінь, підкреслили в Укрзалізниці.

Лідія Степанівна вийшла з окупованого села наприкінці квітня. В Очеретиному вона мала будинок, який побудувала своїми власними руками. Російські окупанти зруйнували домівку, а її рідні тоді зазнали поранень.

"Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилася без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла", – мовила жінка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав щемливу історію про літнє подружжя, яке вивезли з окупованих територій.