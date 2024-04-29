Під обстрілом пройшла 10 км фронту: 98-річна жінка сама вийшла з окупованої частини Очеретино (відео)

Пенсіонерка дивом залишилася живою і неушкодженою

Люди в Україні щосили демонструють, що не хочуть жити під окупацією і використовують будь-які можливості, щоб повернутися на вільні території, навіть якщо це неймовірно складно. Так вчинила 98-річна Лідія Степанівна. Жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного на Донеччині та під обстрілами пройшла 10 км фронту.

Евакуаційна команда "Білі ангели" разом із військовими доставили пенсіонерку до пункту допомоги. Про це повідомили у Національній поліції України.

"Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, "засинала". Трималася на двох палицях та "на характері". У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою. Надвечір втомлену пішохідку побачили на дорозі військові та передали групі поліції "Білий Янгол". Поліцейські відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються. Наразі правоохоронці шукають родичів жінки", — йдеться в повідомлені.

Нині Лідія Степанівна почувається добре. Вона розповіла, що лишилася без нічого. В Очеретино вона мала будинок, який жінка будувала своїми власними руками. Проте окупанти зруйнували його, а її рідні тоді зазнали поранень.

"Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилася без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла", – каже жінка.

Військовий, який розмовляв із жінкою, сказав, що наступного дня її забере онука.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 88-річний чоловік самостійно вийшов з окупованої частини Очеретино. Пенсіонер не хотів отримувати російське громадянство, як того вимагали загарбники.