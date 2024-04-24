Вона сліпа, він не ходить: щемлива історія про літнє подружжя, яке вивезли з окупованих територій (фото)

Жінка переконалася, що чоловік поруч

Літня подружня пара Ганна та Володимир виїхали із окупованої частини Херсонщини, тримаючись за руки. Вони перетинали кордон у пункті пропуску "Покровка (Україна) — Колотилівка (Росія)".

Про це повідомила Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Зазначається, що пані Ганна не бачить, а її чоловік майже не ходить. Тому без сторонньої допомоги вони не могли перетнути двокілометрову пішохідну зону на кордоні.

"Жінка першою перетнула кордон, ми її зустріли, поклали на евакуаційний візок, але вона відмовилася їхати далі, доки у своїй руці не відчує руку свого чоловіка. Тож ми там на переході дочекались пана Володимира. Вона навпомацки переконалась, що то він, і тільки тоді ми рушили", — розповіли волонтери Загону швидкого реагування Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

До слова, 88-річний чоловік самотужки вийшов з окупованої частини Очеретиного у Донецькій області. Він не хотів не отримувати громадянство Росії, як цього вимагали окупанти.

Раніше "Телеграф" писав, що після атак на Харків та Харківську область ще у кількох населених пунктах цього регіону готуються оголосити евакуацію. Зокрема, примусово можуть вивозити сім’ї з дітьми, щоб не наражати їх на життя небезпеки.