Пропагандисти не натішаться "патріотичному вихованню"

На тимчасово окупованих територіях України триває парад побєдобєсія на честь 9 травня. У Криму росіяни зігнали на вулиці дітей, які народилися вже після окупації півострова та виросли на кремлівській пропаганді.

Відео із захоплених міст публікують пропагандисти та місцеві пабліки. На них можна побачити юрби дітей, на яких начепили пілотки та інші елементи радянської форми. Все це відбувається під "патріотичний саундтрек" і на вулицях обвішаних російською та радянською символіками.

Сюрреалізму всьому цьому додали "веселі" розваги такі як:

розмальовування асфальту прапорами РФ чи написами 9 травня;

плетіння маскувальних сітей;

малювання листівок для окупантів.

Також кожній дитині прикололи до одягу георгіївську стрічку. А обов’язковим ритуалом було покладання квітів біля пам’ятників.

Зазначимо, що 9 травня "День перемоги" над нацизмом святкують лише у Росії та Білорусі. У Європі відзначають день пам’яті та примирення, але у різні дати. Наприклад, Україна відзначає його 8 травня.

2024 року на парад у Москві зігнали близько 10 тисяч військових. Техніки вдвічі менше, ніж торік, а саме – 61 одиниця. Серед них 80-річний танк Т-34.