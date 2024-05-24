98-летняя бывшая проводница прошла 10 км пешком, чтобы выбраться из оккупации: коллеги трогательно ее встретили

Женщина вышла из оккупированного села в конце апреля

Мы сразу почувствовали здесь знакомую "залізність", — в "Укрзалізниці" рассказали, что проведали 98-летнюю Лидию Степановну, которая в конце апреля пешком вышла из оккупированной части Очеретиного на Донетчине и под обстрелами прошла 10 км фронта. 29 апреля ребята из команды "Белые ангелы" вместе с военными заметили бабушку и доставили ее в пункт помощи.

Сегодня, 24 мая, команда "Укрзалізниці" посетила пожилую женщину, не с пустыми руками. Сообщение о визите сделали в своем Telegram.

"Мы сразу почувствовали здесь знакомую "залізність", проверили — и не промахнулись: Лидия Степановна 40 лет (!) работала на Донецкой железной дороге как проводница", — написали в сообщении.

Команда вручила Лидии Степановне удостоверение почетной начальницы поезда 111/112 Киев — Авдеевка, исторически направлявшегося через ее родное Очеретино, в которое она искренне мечтает вернуться.

"Посетили Донбасс вместе с Дмитрием Комаровым, чтобы рассказать историю железной бабушки миру, и привезли с собой годовой запас железнодорожного чая, эксклюзивный подстаканник, фирменный худи "Проводница" и… цветы от внука — проводника наших дипломатических рейсов", — отметили в сообщении.

Лидия Степановна прошла 10 км под обстрелами

К женщине пришли гости

Железные люди создают железные династии и являются примером для целых поколений, подчеркнули в "Укрзалізниці".

Лидия Степановна вышла из оккупированного села в конце апреля. В Очеретино у нее был дом, который она построила своими собственными руками. Российские оккупанты разрушили дом, а ее родные тогда получили ранения.

"Я ту войну пережила и эту войну переживу. Осталась без всего. Но я своей Украиной на ногах вышла", — сказала женщина.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал щемящую историю о пожилых супругах, которых вывезли с оккупированных территорий.