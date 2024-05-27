Столтенберг прокоментував можливість введення військ НАТО в Україну: відреагував на гучну статтю

Альянс намагається цього уникнути

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не може відправляти свої війська в Україну або закривати небо, адже тоді стане прямим учасником війни з Росією. А цього альянс і намагається уникнути.

Про це генсек сказав під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО, коментуючи інформацію про готовність Польщі та країн Балтії ввести війська в Україну. Він також додав, що не планується і навчання українських бійців військовими НАТО.

"Якщо у нас сили НАТО будуть безпосередньо залучені до конфлікту, якщо вони атакуватимуть російські об'єкти, в небі чи на землі в Україні, то ми будемо в ситуації, в якій буде дуже складно утримати НАТО поза конфліктом. У нас не повинно бути військ НАТО на землі чи техніки у небі України", — заявив Столтенберг на сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Подібне Столтенберг вже говорив в інтервʼю іноземним ЗМІ, де наголошував на важливості НАТО залишатись осторонь від прямої участі у війні.

"Це не входить у наші плани (…). У нас немає жодного наміру відправляти наземні війська НАТО в Україну, тому що наша мета (…) була подвійною: підтримати Україну, що ми і робимо, але також і гарантувати, що це не переросте в повномасштабний конфлікт", — сказав тоді генсек.

Так само він знову висловився про використання західної зброї для ударів по території Росії.

"Настав час подумати про те, чи варто зняти деякі існуючі обмеження. Ми бачимо, що в Харківській області лінія фронту і кордон розташовані практично в одному місці, і Україна не може атакувати військові об'єкти на території Росії. Це означає, що в українців зв'язані руки. На них нападають з території Росії, і вони не можуть відреагувати, тому що існують обмеження на використання ними зброї", — сказав генсек.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами колишнього міністра оборони США Роберта Гейтса, НАТО не повинно виключати можливості введення військ в Україну, оскільки в цьому може виникнути необхідність. Проте європейські лідери повинні бути готові ввести війська, не афішуючи цього, а зараз вони переважно говорять про такий варіант публічно.