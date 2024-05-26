Декілька країн НАТО можуть відправити свої війська в Україну, але за однієї умови ― ЗМІ

Союзники розуміють, що у небезпеці вся Європа

Польща та країни Балтії можуть ввести свої війська в Україну, якщо російська армія досягне значних успіхів на фронті. Тобто, якщо вона досягне стратегічного прориву на сході.

Союзники розуміють, що це можливо через неквапливу допомогу Заходу. Про це пише Der Spiegel.

Видання з посиланням на власні джерела пише, що таку позицію політики країн Балтії донесли до Німеччини. Це сталось під час конференції експрезидента Естонії Леннарта Мері в Таліні.

"Якщо росіяни досягнуть стратегічного прориву на сході України, тому що Захід допомагає без особливого ентузіазму, то ситуація може різко погіршитися. У такому разі країни Балтії та Польща не чекатимуть, поки російські війська дійдуть до їхніх кордонів, попередили прибалтійські політики ― вони самі введуть війська в Україну. І це означає, що НАТО стане учасником війни", ― йдеться у матеріалі.

Зазначимо, що у цьому матеріалі також йдеться про похмурі перспективи України на полі бою. Німецькі військові вважають, що ситуація не покращиться до кінця осені навіть попри збільшення постачання боєприпасів та введення нового закону про мобілізацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що війська НАТО можуть бути введені в Україну. Так вважає колишній міністр оборони США Роберт Гейтс. Він розкритикував публічні обговорення цієї теми.