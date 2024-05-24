Членство України в НАТО: у Байдена зробили однозначну заяву щодо саміта у липні

Країни Альянсу налаштовані рішуче

Питання вступу України до НАТО й досі залишається відкритим, за словами речника Держдепартаменту США Метью Міллера, усі країни Альянсу налаштовані рішуче. Проте на липневому саміті Україна не отримає очікуване запрошення.

Про це йдеться в інтерв'ю "Української служби Голосу Америки". Зазначається, що всі 32 країни-члени будуть відіграти певну роль у прийнятті цього рішення.

"У нас є ще понад шість тижнів до Вашингтонського саміту. Тому я не хочу прогнозувати, що глави держав оголосять на цьому саміті. Очевидно, це питання не лише до Сполучених Штатів", — каже Міллер.

За його словами, Україна має майбутнє у НАТО, з чим погоджуються майже усі країни. І наразі Києву та Альянсу слід більше докладати зусиль та уваги до побудови моста, який допоможе нашій країні отримати бажане членство.

Міллер наголосив, що зараз треба чітко розуміти, як виглядає шлях для українців, чого країні треба досягти. І в НАТО готові сприяти просуванню у цьому питанню, але не слід на ньому "зациклюватися".

"Також важливо зробити крок назад і прояснити, що навіть до членства в НАТО є речі, які ми робимо, щоб забезпечити довгострокову безпеку України. Крім додаткового пакета допомоги розміром в $60 мільярдів, який щойно ухвалив Конгрес", — зауважив речник Держдепартаменту.

Нагадаємо, що напочатку квітня у Байдена озвучили головну проблему, через яку Україна не може вступити до Альянсу зараз. Треба "мати гарну і ясну дорожню карту, щоб прийти до цього".

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна та Альянс досягли найвищого рівня відносин за весь час нашої незалежності.