Столтенберг прокомментировал возможность введения войск НАТО в Украину: отреагировал на громкую статью

Альянс пытается этого избежать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не может отправлять свои войска в Украину или закрывать небо, потому что тогда станет прямым участником войны с Россией. А этого альянс и пытается избежать.

Об этом генсек сказал, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, комментируя информацию о готовности Польши и стран Балтии ввести войска в Украину. Он также добавил, что не планируется и обучение украинских бойцов военными НАТО.

"Если у нас силы НАТО будут непосредственно вовлечены в конфликт, если они будут атаковать российские объекты, в небе или на земле в Украине, то мы будем в ситуации, в которой будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта. У нас не должно быть войск НАТО на земле или технике в небе Украины", — заявил Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Подобное Столтенберг уже говорил в интервью иностранным СМИ, где отмечал важность НАТО оставаться в стороне от прямого участия в войне.

"Это не входит в наши планы (…). У нас нет ни малейшего намерения отправлять наземные войска НАТО в Украину, потому что наша цель (…) была двойной: поддержать Украину, что мы и делаем, но также и гарантировать, что это не перерастет в полномасштабный конфликт", — сказал тогда генсек.

Также он снова высказался об использовании западного оружия для ударов по территории России.

"Пора подумать о том, стоит ли снять некоторые существующие ограничения. Мы видим, что в Харьковской области линия фронта и граница расположены практически в одном месте, и Украина не может атаковать военные объекты на территории России. Это значит, что у украинцев связаны руки. На них нападают с территории России, и они не могут отреагировать, потому что существуют ограничения на использование ими оружия", — сказал генсек.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам бывшего министра обороны США Роберта Гейтса, НАТО не должно исключать возможности введения войск в Украину, поскольку в этом может возникнуть необходимость. Однако европейские лидеры должны быть готовы ввести войска, не афишируя этого, а сейчас они в основном говорят о таком варианте публично.