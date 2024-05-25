Час настав: Столтенберг закликав НАТО зняти обмеження на удари по Росії

Це перший заклик про це від такої високопоставленої особи

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що необхідно зняти обмеження, які Захід встановив для України щодо ударів по Росії. Таку заяву у п’ятницю, 24 травня, він зробив в інтерв’ю The Economist.

Цікаво, що традиційно генсеки Північноатлантичного альянсу не йдуть всупереч політиці США, яка є найбільшим і найвпливовішим його членом. Однак Столтенберг, термін повноважень якого скоро спливає, зробив саме це.

Він закликав союзників, які постачають зброю Україні, зняти заборону на її використання для ударів по військових цілях у Росії: "Я думаю, настав час союзникам подумати, чи не слід їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони пожертвували Україні, тому що особливо зараз, коли багато бойових дій відбувається у Харківській області біля кордону, Україні дуже важко захистити себе без можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території Росії".

Як відомо, Єнс Столтенберг очолює НАТО з 2014 року. У 2022 році він мав залишити посаду, однак у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну було ухвалено рішення продовжити термін його повноважень до 1 жовтня 2024 року.

Столтенберг послідовно підтримує українців і лише у квітні 2024 року був із візитом у Києві. А на річницю вторгнення РФ в Україну генсек НАТО робив обнадійливу заяву, що Україна близька до Альянсу і вступ до нього — лише питання часу.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Конгресі США вже виступали з критикою заборони для України використання західної зброї для ударів по території Росії.