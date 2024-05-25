Час настав: Столтенберг закликав НАТО зняти обмеження на удари по Росії
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Це перший заклик про це від такої високопоставленої особи
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що необхідно зняти обмеження, які Захід встановив для України щодо ударів по Росії. Таку заяву у п’ятницю, 24 травня, він зробив в інтерв’ю The Economist.
Цікаво, що традиційно генсеки Північноатлантичного альянсу не йдуть всупереч політиці США, яка є найбільшим і найвпливовішим його членом. Однак Столтенберг, термін повноважень якого скоро спливає, зробив саме це.
Він закликав союзників, які постачають зброю Україні, зняти заборону на її використання для ударів по військових цілях у Росії: "Я думаю, настав час союзникам подумати, чи не слід їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони пожертвували Україні, тому що особливо зараз, коли багато бойових дій відбувається у Харківській області біля кордону, Україні дуже важко захистити себе без можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території Росії".
Як відомо, Єнс Столтенберг очолює НАТО з 2014 року. У 2022 році він мав залишити посаду, однак у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну було ухвалено рішення продовжити термін його повноважень до 1 жовтня 2024 року.
Столтенберг послідовно підтримує українців і лише у квітні 2024 року був із візитом у Києві. А на річницю вторгнення РФ в Україну генсек НАТО робив обнадійливу заяву, що Україна близька до Альянсу і вступ до нього — лише питання часу.
Як повідомляв "Телеграф", раніше у Конгресі США вже виступали з критикою заборони для України використання західної зброї для ударів по території Росії.