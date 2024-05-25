Країни НАТО хочуть створити "стіну з БПЛА": навіщо вона потрібна і де проходитиме

Терміни, коли стіна буде створена, поки не називають

Декілька країн НАТО домовилися створити на кордоні так звану "дронову стіну". З її допомогою вони хочуть убезпечити зовнішні межі своїх держав.

Про це сказала міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, передає LRT. Це питання було обговорено на зустрічі з колегами з країн Балтії, Польщі, Фінляндії та Норвегії, яка відбулася у Латвії 24 травня.

"Стіна з дронів" простягатиметься від Польщі до Норвегії. Її мета – захистити держави від провокацій з боку недружніх країн і не тільки. Також країни проведуть спільні навчання з евакуації.

"Це абсолютно нова річ — "дроновий заслін" від Норвегії до Польщі, метою якого буде захист нашого кордону за допомогою дронів та інших технологій. Не лише за допомогою фізичної інфраструктури, систем спостереження, але і з використанням дронів та інших технологій, які б дозволили нам захищатися також від провокацій з боку недружніх країн та запобігати контрабанді", — сказала міністр.

Агне Білотайте додала, що Литва вже має намір посилити охорону своїх кордонів за допомогою дронів. У Службі охорони держкордону Литви створено спеціальний підрозділ БПЛА, зараз влада країни закуповує додаткові дрони та антидронові системи.

Однак, коли саме цю ідею буде втілено в життя невідомо і міністр не називала навіть приблизних термінів. Створити такий заслін можна за гроші Євросоюзу. Протяжність зовнішніх кордонів країн Балтії, Польщі, Фінляндії та Норвегії перевищує 2 тисячі кілометрів.

Також "Телеграф" розповідав про те, що президент України Володимир Зеленський просить союзників із країн НАТО збивати російські ракети. Він заявив, що готовий підписати будь-які документи, щоби зняти з союзників відповідальність за наслідки таких дій.