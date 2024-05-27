Почему деньги на икру с вином, а не на дроны? В Антарктическом центре отреагировали на обвинения

Недавно в сети распространились сообщения, что ученые закупают деликатесы, и это возмутило людей

Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) ответил на сообщения о расходах центра на экспедицию, а не на дроны для военных. Ученые объясняют, что научные исследования финансируются из части бюджета, предназначенной исключительно для гуманитарных расходов и закупить за эти деньги вооружение невозможно.

Информационная кампания против экспедиции в Антарктику начал распространять пророссийский блогер Ш. (Анатолий Шарий — ред.), а затем его сообщения подхватили другие каналы. Это выгодно России, желающей закрытия украинской станции в Антарктике, пишет НАНЦ в Instagram.

Ученые ответили на все вопросы, которые возмутили пользователей. В частности речь шла якобы о росте финансирования экспедиций в Антарктику и закупке вина, икры и других деликатесов.

Деньги на экспедицию, а не на дроны

"Средства на антарктические исследования НЕЛЬЗЯ потратить на дроны и какие-либо другие военные нужды. Наша программа финансируется из той части госбюджета, которая предусмотрена ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на гуманитарные расходы. Наполняется она исключительно за средства международных партнеров именно с условием расходования этих средств только на гражданские нужды. То есть, эти деньги не могут пойти на закупку дронов, зарплату бойцов и т.д.", ― говорится в сообщении.

В НАНЦ отметили, что кроме государственных денег программа также финансируется за счет сотрудничества с другими странами. Экспедицию научного судна "Ноосфера" уже третий год подряд оплачивает Польская антарктическая программа.

Ответили в НАНЦ и о якобы росте финансирования программы. Там заверили, что сумма не меняется в последние годы.

"Еще одна выдумка о финансировании: бюджет программы с 2022 года якобы вырос в 10 раз. Распространители информации показывают скрин только одного тендера за 2022 г. на межрейсовое обслуживание "Ноосферы", то есть без расходов на рейсы судна, на станцию и т.д. На самом деле в 2022 -2024 годах бюджет антарктической программы является постоянным, что можно проверить в открытых источниках, в частности, законах о Госбюджете и том же Прозорро", ― говорится в сообщении НАНЦ.

Исследования не только пингвинов

Основные исследования НАНЦ — геофизические и метеорологические. Их потом используют для разных целей — от создания прогнозов погоды до навигации судов и самолетов.

Биологические исследования появились сравнительно недавно и занимают небольшую часть научных мероприятий. Расходы на исследования пингвинов составляют всего 0,035% от общих.

Сообщения о деньгах на пингвинов, а не на дроны в НАНЦ назвали обычным передергиванием. Это сделали специально, чтобы исследования украинских ученых выглядели забавными и ненужными.

Программу нельзя остановить на время войны

"Мы уже упомянули о непрерывных наблюдениях — для мировой науки они имеют огромную ценность именно тем, что делаются постоянно в одно время по одним методикам, то есть доступны для сравнения. Именно по доступным сравнениям с 1947-го мы сейчас видим, что среднегодовая температура в Антарктике выросла более чем на 3°C! И таких примеров много.

Ряды данных с "дырками" не имеют ценности для науки, то есть прерывать наблюдение сейчас ― это обнулить украинские усилия и инвестиции предыдущих трех десятилетий вместе с полувековыми усилиями и инвестициями Британии", ― говорится в сообщении.

В НАНЦ не просто так упомянули Британию. Именно эта страна бесплатно передала Украине станцию в Антарктике, в то время как Россия после распада СССР забрала все себе. Сейчас она активно вкладывается в их развитие и стремится лишить Украину единственной станции. Это делается, чтобы мы не имели реального влияния на судьбу Антарктики. А еще это желание лишить украинцев площадки, на которой можно говорить об агрессии России на весь мир. Именно поэтому программу останавливать нельзя.

Деликатесы и вино для ученых

В НАНЦ отреагировали на обвинения, наиболее возмутившие украинцев. Речь идет о закупке вина, морепродуктов и сладостей для ученых. Центр назвал причины таких закупок.

Все эти продукты покупаются на 14 человек на год. В Антарктике нет магазинов, потому покупать еду не получится. Продукты закупаются в Чили. То, что для украинцев деликатесы, там является обычной едой за небольшие средства. Вино и сладости всегда покупали для ученых и этого никогда не скрывали. На станции также отмечают дни рождения и другие праздники.

Напомним, ранее в Сети появились сообщения о значительных затратах на научные исследования НАНЦ. Общая сумма превысила 11 миллионов 606 тысяч долларов. Это более 463 млн 322 тысяч по курсу Нацбанка.

В частности, обратили внимание на продуктовое обеспечение экспедиции. Для ученых закупят 28 кг осьминогов, 118 кг филе лосося, 140 кг стейка лосося, 4 кг икры и более 5000 куриных яиц. Не обойдется и без алкоголя — 168 бутылок красного вина и 112 белого.

В сообщениях упомянули и о главе НАНЦ Евгении Диком, ветеране АТО. Он является сторонником жесткой мобилизации и неоднократно нелестно высказывался об уклонистах и тыле.

Дикий ответил на обвинения в адрес НАНЦ в Facebook. Он написал, что Шарию не понравилось, что в центре нормально кормят ученых.

Ранее "Телеграф" писал, что у Украины не хватает людей на фронте, поэтому ВСУ могут быть не готовы к российскому наступлению. Как сказал Евгений Дикий, на некоторых направлениях соотношение российских и украинских военных ― 10 к 1.

Ветеран АТО также рассказал о целях России на Харьковщине. Дикий считает, что вражеские войска могут иметь два сценария действий. Планы россиян зависят, в частности, от соотношения войск на фронте.