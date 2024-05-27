"Планомірно і системно": полковник розповів, що потрібно зробити, щоб мотивувати українців йти в армію

У цьому плані в росіян є величезна перевага

Ефективна загальнодержавна комунікаційна політика допоможе мотивувати українців швидше мобілізуватись до лав Збройних сил України (ЗСУ). Їм буде легше відважитись на цей крок.

Ця комунікаційна політика повинна бути планомірною та системною, про що "Телеграфу" розповів ексзаступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ — начальник управління ІПсО (2016 – 2022 рр.), колишній начальник управління стратегічних комунікацій Генштабу (2022 – 2024 рр.), полковник Євген Сасько. Деталі читайте у матеріалі "Чистку генералів в Росії можна використати у своїх цілях — полковник Євген Сасько".

У росіян є перевага у питанні мотивації, бо вони перейняли досвід нацистів. Тому серед народу довгий час поширювали наративи, що навколо усі вороги, і це спрацювало.

"Серед росіян давно поширюють наративи, що всі навколо вороги й хочуть їх завоювати. Примітивна, але робоча схема для їхнього інтелектуального рівня. Для росіян проводили та проводять багато масштабних інформаційних кампаній — "дєди ваєвалі", різні художні, документальні фільми, білборди. І, як ми бачимо, це працює", — сказав Сасько.

Україні також потрібно проводити масштабні інформаційні кампанії. Але варто вибирати свої сенси, щоб сформулювати національну ідею, і робити це треба системно.

"Ключове в цій історії — робити це планомірно і системно, під якимось одним началом", — сказав полковник.

Нагадаємо, на початку травня Міноборони випустило потужний ролик на підтримку ЗСУ. Військовим нагадали, що їх чекають вдома.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мотивація у мобілізованих з’являється під час навчання. Про особливості цього процесу розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін у матеріалі "Майор ЗСУ розповів, як батальйон "немотивованих" бійців чотири місяці тримав оборону на авдіївському коксохімі".