"Планомерно и системно": полковник рассказал, что нужно сделать, чтобы мотивировать украинцев идти в армию

В этом плане у россиян есть огромное преимущество

Эффективная общегосударственная коммуникационная политика поможет мотивировать украинцев быстрее мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им будет легче отважиться на этот шаг.

Эта коммуникационная политика должна быть планомерной и системной, о чем "Телеграфу" рассказал экс-заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ — начальник управления ИПСО (2016 – 2022 гг.), бывший начальник управления стратегических коммуникаций Генштаба (2022 – 2024 гг.), полковник Евгений Сасько. Подробности читайте в материале "Чистку генералов в России можно использовать в своих целях — полковник Евгений Сасько".

У россиян есть преимущество в вопросе мотивации, потому что они переняли опыт нацистов. Поэтому среди народа долгое время распространяли нарративы, что вокруг все враги, и это сработало.

"Среди россиян давно распространяют нарративы, что все вокруг враги и хотят их завоевать. Примитивная, но рабочая схема для их интеллектуального уровня. Для россиян проводили и проводят много масштабных информационных кампаний — "деды воевали", разные художественные, документальные фильмы, билборды, как мы видим, это работает", — сказал Сасько.

Украине тоже нужно проводить масштабные информационные кампании. Но следует выбирать свои смыслы, чтобы сформулировать национальную идею, и делать это нужно системно.

"Ключевое в этой истории — делать это планомерно и системно, под каким-то одним началом", — сказал полковник.

Напомним, в начале мая Минобороны выпустило мощный ролик в поддержку ВСУ. Военным напомнили, что их ждут дома.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мотивация у мобилизованных появляется во время учебы. Об особенностях этого процесса рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в материале "Майор ВСУ рассказал, как батальон "немотивированных" бойцов четыре месяца держал оборону на авдеевском коксохиме".