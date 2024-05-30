Повістка поштою: чи потрібен підпис військовозобов'язаного, відповіли в ТЦК

З 18 липня повістки в Україні зможуть надсилати звичайною поштою

Після набрання чинності нового закону про мобілізацію у військовослужбовців є 60 днів на оновлення своїх військово-облікових даних, а після закінчення цього строку їм може бути направлена повістка поштою за зареєстрованим місцем проживання. Підпис за таку повістку не потрібен.

Про це "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майора Роман Істомін у матеріалі: "Мобілізація влітку, повістки та "Резерв+". У ТЦК відповіли на сім питань, які хвилюють усіх".

За його словами, є два належні підтвердження оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК під час надсилання повістки засобами поштового зв’язку.

Йдеться про такі підтвердження:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, що була повідомлена цією особою під час уточнення своїх облікових даних, або за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, у зв’язку з чим було введено нові зміни. Військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої військово-облікові дані, на що дає 60 днів. Зробити це можна не тільки в ТЦК, але і за допомогою програми "Резерв +" та в ЦНАП.