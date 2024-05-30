Мобілізація влітку, повістки та "Резерв+". У ТЦК відповіли на сім запитань, які хвилюють всіх

Законодавство спростило ТЦК умови виклику військовозобов’язаних, тому формальностей стане менше

З 18 травня в Україні змінено правила мобілізації. І хоча терцентри комплектування та соцпідтримки (ТЦК), правозахисники і юристи вже опублікували багато роз’яснень найактуальніших положень нового закону про посилення мобілізації — запитань не меншає. Про особливості вручення повісток, оновлення військово-облікових даних та проходження ВЛК "Телеграф" розпитав речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна.

Хто і де може вручати повістки?

Відповідно до постанови Кабміну №560, повістки мають право вручати:

представники ТЦК — у межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК;

представники структурних підрозділів районних військових адміністрацій — у межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної РВА;

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад — в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів;

представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків).

Представники, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення. Загалом вручення повісток резервістам і військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках і спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в пунктах пропуску (блокпостах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Чи буде вважатися врученою повістка, надіслана поштою?

Поки що ні, але по завершенні 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання, повістка дійсно може бути надіслана засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста. У разі, якщо резервіст або військовозобов’язаний протягом 60 днів не уточнив адресу свого місця проживання, повістку надсилають на його адресу зареєстрованого місця проживання.

При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Отримувач надісланої поштою повістки мусить поставити підпис?

Підпис не вимагається. Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик у ТЦК у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, що була повідомлена цією особою під час уточнення своїх облікових даних, або за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання.

Тобто, якщо протягом 60 днів громадянин не уточнить свою адресу проживання, повістка може бути направлена поштою на адресу зареєстрованого місця проживання.

Хто і протягом якого часу має оновити свої дані?

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом (це сталося 18 травня) уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за її наявності) та інші персональні дані. Для тих громадян, які перебувають на території України, визначено три варіанти, як це зробити:

прибути самостійно до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, прибути до центру надання адміністративних послуг, через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Чи мають оновлювати свої дані військовозобов’язані, зняті з військового обліку?

Якщо громадянин знятий з військового обліку з формулюванням "з виключенням", тоді не треба. В усіх інших випадках він продовжує перебувати на військовому обліку і мусить уточнити свої персональні дані.

Чи треба при оновленні даних проходити ВЛК? У яких випадках потрібно?

Загалом ВЛК потрібно проходити для того, щоб у базі даних була інформація про стан здоров’я військовозобов’язаного. Але якщо ми кажемо про виконання закону, відповідно до якого протягом 60 днів потрібно уточнити свої дані, то проходити ВЛК не потрібно – пізніше на ВЛК окремо будуть викликати військовозобов’язаних за потреби. Але вимоги постанови Кабміну №1487 ніхто не скасовував. Тож якщо громадянин прийшов за повісткою до ТЦК та СП і його направляють на ВЛК, в цьому нема нічого протизаконного.

Чи достатньо громадянину мати при собі витяг зі ЦНАПу або застосунок "Резерв+" замість військово-облікового документа?

До законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про правовий режим воєнного стану" внесено зміни. Визначено, що у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, і пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського. Ця норма набула чинності 18 травня цього року, і за її невиконання передбачене накладення штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.

Але потрібно розуміти, що ні витяг зі ЦНАПу, ні застосунок "Резерв+" не є військово-обліковими документами. Для призовників таким документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення. Крім того, постановою Кабміну №559 затверджено нову форму військово-облікового документа, який, звісно, також може мати при собі громадянин.