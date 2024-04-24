Новий закон про мобілізацію: що зміниться для військовозобов’язаних, все головне з тексту документа (інфографіка)

Все головне з тексту документа у МО показали в інфографіці

Закон про мобілізацію з новими правками, ухвалений парламентом та підписаний Президентом України, почне діяти вже з 18 травня. В Міністерстві оборони України ще раз нагадали про основні зміни, які стосуються як військовослужбовців, так і цивільних громадян України.

Все головне з тексту документа у відомстві показали в інфографіці. Її оприлюднили на офіційній сторінці Міністерства оборони України у Facebook.

Так, згідно новому закону військова служба в Україні за призовом під час мобілізації триватиме до закінчення особливого періоду.

У документі також перераховані всі ймовірні підстави для звільнення. Замість строкової вводиться базова військова служба строком на п'ять місяців у мирний час та три місяці у військовий. А з 2025 року у вишах запроваджується базова військова підготовка. Від її проходження звільняються деякі категорії громадян.

Усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності новим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:

· у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);

· у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або офіційний номер телефону, зазначених на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через е-кабінет.

З дня набрання чинності документом всі визнані обмежено придатними повинні повторно пройти ВЛК. Ті, хто маэ ІІ-ІІІ групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців), повинні пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.

Тепер під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію. Громадянам необхідно завжди мати при собі військово-обліковий документ та надавати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ.

Наразі оформлення внутрішнього чи закордонного паспорта громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюватимуть за наявності у зазначених осіб військово-облікових документів.

Крім того, українським дипломатичним установам за кордоном заборонили надавати консульські послуги громадянам України чоловічої статі. Заборона діятиме до отримання роз’яснень про те, як працюватиме новий закон.

Інші норми дивіться тут:

Раніше "Телеграф" повідомив, що на тлі заборони українським дипломатичним установам за кордоном надавати консульські послуги громадянам України чоловічої статі люди в соцмережах почали активно цікавитися альтернативними паспортами. У тому числі згадали про паспорт Нансена.