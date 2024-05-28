Чи будуть голови ОСББ вручати повістки? Як це насправді працюватиме на практиці

"Телеграф" докладно з`ясував, як саме новий порядок оповіщення буде працювати

В Україні з 18 травня цього року разом із законом про посилення мобілізації вступила в силу і постанова Кабінету міністрів №560, яка окрім іншого, врегульовує ще й порядок і умови видачі повісток військовозобов'язаним.

В урядовій постанові зокрема чітко прописується, як буде формуватися склад спеціальних груп оповіщення військовозобов'язаних. Так, до складу цих груп працівники територіальних центрів комплектації (ТЦК) можуть включати керівника (-ів) установи (організації) або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, або голову правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

"Телеграф" дізнавався, що це означатиме на практиці і як працюватиме даний інструмент.

Чи вручатимуть повістки працівники ОСББ?

Як пояснив нашому виданню адвокат і правозахисник Ростислав Кравець, якщо буде відповідний наказ ТЦК, керівники ОСББ будуть особисто та за власною згодою входити до складу такої групи оповіщення.

— Представники ОСББ для цього не будуть спеціально ходити до військкоматів. А група оповіщення з ТЦК буде приходити безпосередньо до голови ОСББ, братиме його з собою і відповідно будуть разом ходити (по такому багатоквартирному будинку, — Авт.) та роздавати повістки, — уточнив він.

Ростислав Кравець при цьому підтвердив, що чітких функцій голів ОСББ у згаданій постанові не прописали.

— У той же час, у разі відмови керівників ОСББ входити до складу груп оповіщення, жодної відповідальності для них немає. Про вручення повісток особисто (під підпис. — Авт.) мешканцям будинку керівниками ОСББ не йдеться. Звісно, вони можуть самі рознести ці повістки, не особисто військовозобов'язаним, а просто — по квартирам чи у поштові скриньки. І потім дати список у ТЦК, що вони розклали повістки по поштовим скринькам. Керівник ОСББ не зобов'язаний же чергувати весь час у під'їзді та ловити кожного, — каже правозахисник.

Також, за його словами, групи оповіщення не будуть працювати цілодобово, адже у відповідних наказах про такі загони має вказуватися чіткий час, коли і де саме проходитимуть рейди. При цьому окрім ОСББ цей порядок стосується всіх компаній, які виконують функції управителів будинків.

Що кажуть в столичних ОСББ?

Опитані "Телеграфом" деякі представники київських ОСББ розказали, що дійсно наразі, достеменно незрозуміло, які саме функції покладаються на голову об'єднання, якщо її включатимуть до цих груп.

— В законодавстві і постанові не визначили чітких функцій та інструкцій, як все це працюватиме. Як зазначено, таке включення має чітко регулюватися окремим наказом керівника місцевого ТЦК (з маршрутами, призначенням старших цих груп і час зі строками проведення даного оповіщення). Причому цей наказ повинен видаватися не пізніше, ніж за день до проведення відповідних заходів щодо оповіщення. На практиці це фактично означає, що керівники ОСББ (чи управителі будинків) будуть просто допомагати даним групам потрапляти в житлові будинки, робити спільні обходи квартир, спілкуватися з військовозобов'язаними тощо. Про якісь проникнення в квартири чи приватні будинки взагалі мова не йдеться, — зазначає на правах анонімності керівниця одного з ОСББ Шевченківського району.

Як повідомлялось, після набуття чинності закону про посилення мобілізації на роботодавців також поклали зобов'язання не лише видавати працівникам повістки, а й забезпечувати прибуття їх до ТЦК.

Нагадаємо, що більше про нововведення щодо повісток на роботі можна прочитати у матеріалі "Телеграфу": "Повісток на роботі стане більше, а ТЦК зникнуть з вулиць? Закон про мобілізацію запрацював, що змінилося".

Також "Телеграф" писав, що уряд розширив можливості для броні в одній із галузей.