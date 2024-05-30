Повестка по почте: требуется ли подпись военнообязанного, ответили в ТЦК

С 18 июля повестки в Украине смогут присылать по обычной почте

После вступления в силу нового закона о мобилизации у военнослужащих есть 60 дней на обновление своих военно-учетных данных, а по истечению этого срока им может быть направлена повестка по почте по зарегистрированному месту жительства. Подпись за такую повестку не требуется.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майора Роман Истомин в материале: "Мобилизация летом, повестки и "Резерв+". В ТЦК ответили на семь вопросов, которые волнуют всех".

По его словам, есть два надлежащих подтверждения оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК при отправке повестки средствами почтовой связи.

Речь идет о таких подтверждениях:

день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства, который был сообщен этим лицом при уточнении своих учетных данных, или по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК и СП другого адреса места жительства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, в связи с чем были введены новые изменения. Военнообязанным в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои военно-учетные данные, на что дает 60 дней. Сделать это можно не только в ТЦК, но и с помощью приложения "Резерв+" и в ЦНАПе.