Ліквідація МСЕКів. Де і як українцю пройти огляд і підтвердити інвалідність з 1 січня 2025

Цифровізована система забезпечить прозорість рішень медиків

Із 1 січня 2025-го в Україні офіційно більше не буде медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Після низки гучних скандалів їх замінять нові експертні комісії в кластерних і надкластерних лікарнях.

Ці нові комісії вибірково отримуватимуть пацієнта на розгляд. Ні він сам, ні комісія не знатиме, хто з лікарів збирається розглянути це питання. Цифровізована система має забезпечити прозорість усіх рішень.

Більше про це читайте у публікації: "Новий рік — нові податки та тарифи. Що зміниться для українців з 1 січня 2025".

Щоб пройти оцінювання повсякденного функціонування особи (тобто особи з інвалідністю), пацієнт звертається до свого лікаря — профільного спеціаліста. Цей лікар надаватиме направлення на оцінювання, керуючись такими критеріями:

настання строку повторного огляду;

стійкий або необоротний характер захворювання;

тривала тимчасова непрацездатність безперервно до 120 або протягом року до 150 днів;

особливі випадки: захворювання на туберкульоз або критичні медичні стани, які не потребують очікування.

Встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю лишаються без змін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після засідання РНБО по фактах численних порушень МСЕК та фальшивих інвалідностей для посадових осіб доручив ліквідувати цю систему. На його думку, відповідальність мають понести у центральних органах влади — по вертикалі контролю за МСЕК.

20 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Із 1 січня 2025 року їх замінять команди лікарів-практиків.