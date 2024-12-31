До правил мобілізації внесли зміни: чого чекати українцям у 2025 році

Низка мобілізаційних умов зміниться вже з нового року

В Україні запровадили важливі зміни у мобілізаційних правилах. Загалом йдеться одразу про чотири пункти.

Про це розповів народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. За його словами, одним із нововведень є надання автоматичного відстрочення через Резерв+ на запит.

Водночас є можливість його автоматичного скасування на підставі даних, отриманих шляхом електронної інформаційної взаємодії.

Які зміни запровадили у мобілізаційних правилах:

від близьких родичів безвісти зниклих тепер не вимагатимуть рішення суду. Достатньо або повідомлення, або виписки з наказу в частині, або виписки з Реєстру;

можливість повідомляти про зміну персональних даних не лише особисто, а й шляхом внесення інформації через Резерв +

підозрювані/обвинувачені які утримуються під вартою повинні з’являтися у ТЦК для мобілізації.

Олексій Гончаренко пояснив одне із нововведень. Він підкреслив, що це важлива зміна, якої він особисто домагався.

"Пояснюю. Нарешті має бути вирішена проблема багатьох. Припустимо чоловік має відстрочку з той чи іншої підстави. Але відстрочку цю дають до кінця дії воєнного стану. Тобто зараз — до 8 лютого. Далі воєнний стан продовжується і чоловік має знову продовжувати відстрочку. Що повний ідіотизм", — написав нардеп.

Тепер ця відстрочка при продовженні воєнного стану, і при продовженні загальної мобілізації буде продовжено автоматично.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2025 році загрожує за ігнорування повістки та неявку за нею в ТЦК.