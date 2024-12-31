Оплачене стажування і графік по домовленості: у Буковелі пропонують роботу з проживанням на курорті
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Кандидатам на вакансію пропонують оплачуване стажування
Українцям пропонують роботу на гірськолижному курорті Буковель. Там шукають дівчат для прибирання SPA в готель "Фомич".
Вакансія опублікована на популярному сайті пошуку роботи. Українкам пропонують наступні умови:
- оплачуване стажування;
- графік роботи по домовленності;
- харчування і житло;
- відповідну уніформу.
В обов'язки покоївки входить прибирання території SPA і надання інформаційних послуг. Сума заробітньої плати становить від 28 до 30 тисяч гривень — гроші виплачуються два рази на місяць. Занятість може бути повною та неповною.
Як розповідав "Телеграф", нещодавно у Буковелі відкрилась вакансія перукаря з зарплатою в 70 тисяч гривень. Крім основної винагороди, передбачені додаткові бонуси.