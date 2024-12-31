Оплачене стажування і графік по домовленості: у Буковелі пропонують роботу з проживанням на курорті

Кандидатам на вакансію пропонують оплачуване стажування

Українцям пропонують роботу на гірськолижному курорті Буковель. Там шукають дівчат для прибирання SPA в готель "Фомич".

Вакансія опублікована на популярному сайті пошуку роботи. Українкам пропонують наступні умови:

оплачуване стажування;

графік роботи по домовленності;

харчування і житло;

відповідну уніформу.

В обов'язки покоївки входить прибирання території SPA і надання інформаційних послуг. Сума заробітньої плати становить від 28 до 30 тисяч гривень — гроші виплачуються два рази на місяць. Занятість може бути повною та неповною.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно у Буковелі відкрилась вакансія перукаря з зарплатою в 70 тисяч гривень. Крім основної винагороди, передбачені додаткові бонуси.