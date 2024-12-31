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Оплачене стажування і графік по домовленості: у Буковелі пропонують роботу з проживанням на курорті

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Буковель Новина оновлена 31 грудня 2024, 16:42
Буковель. Фото Колаж "Телеграфу"

Кандидатам на вакансію пропонують оплачуване стажування

Українцям пропонують роботу на гірськолижному курорті Буковель. Там шукають дівчат для прибирання SPA в готель "Фомич".

Вакансія опублікована на популярному сайті пошуку роботи. Українкам пропонують наступні умови:

  • оплачуване стажування;
  • графік роботи по домовленності;
  • харчування і житло;
  • відповідну уніформу.

В обов'язки покоївки входить прибирання території SPA і надання інформаційних послуг. Сума заробітньої плати становить від 28 до 30 тисяч гривень — гроші виплачуються два рази на місяць. Занятість може бути повною та неповною.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно у Буковелі відкрилась вакансія перукаря з зарплатою в 70 тисяч гривень. Крім основної винагороди, передбачені додаткові бонуси.

Теги:
#Курорт #Буковель #Вакансія