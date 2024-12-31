Як у новорічну ніч каратимуть за порушення комендантської години

Перебувати на вулиці під час комендантської години можна лише з поважних причин

У новорічну ніч правоохоронці стежитимуть за порядком та реагуватимуть на порушення комендантської години. Громадян, які порушуватимуть правила, затримуватимуть та доставлятимуть до відділення.

Про це повідомив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв в ефірі телемарафону. За його словами, перебувати в цей час на вулиці можна лише з поважних причин.

"Національна поліція, всі вбрання реагуватимуть на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях. З розумінням ставимося до людей, різні причини. Тобто якщо це була невідкладна потреба чи треба було звернутися до лікарень чи ще якихось причин — будемо з розумінням ставитися", — зазначив Ахрамєєв.

Він додав, що порушників комендантської години затримуватимуть і доставлятимуть до відділення. При цьому Ахрамєєв каже, що за порушення комендантської години "відповідальності немає".

З 24 грудня було залучено максимальну кількість особового складу поліції у місцях масового скупчення людей, а також на автошляхах країни.

"Ми працюємо у кожному регіоні і в кожному регіоні є своя специфіка. Є регіони, де відбуваються бойові дії, є прикордонні з РФ. Там свої умови несення служби", — пояснив начальник Департаменту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з комендантською годиною на Новий рік у Києві.