Сотні тисяч людей, феєрверки та виступи зірок: як відзначали Новий рік на Майдані у 2014 році (фото, відео)

10 років тому на Майдані зібралась рекордна кількість людей

Новорічна ніч з 31 грудня на 1 січня 2014 року була особливою для всієї країни. Адже у той час в країні тривала Революція Гідності — мирні протести, де люди відстоювали демократію та дотримання прав і свобод. У той рік панувала атмосфера боротьби за незалежність держави, яка відбувається і зараз.

"Телеграф" нагадає, яким було святкування Нового року на Майдані.

Новий рік на Майдані 2014

Святкування Нового року 2014 на Майдані стало наймасштабнішим у історії України. За різними даними, тоді у центрі Києва зібралися від 200 тисяч і до 2 мільйонів громадян. Люди приходили на Майдан з прапорами та синьо-жовтими стрічками.

Небайдужі пригощали майданівців салатами "олів'є" та із крабовими паличками, стравами з м'яса. Також був величезний двометровий торт. По наметах роздавали менші торти та безалкогольне шампанське. На Майдані діяв "сухий закон", тому охоронці не допускали нетверезих людей на площу.

Фото: Getty Images

За словами очевидців, на новорічному Майдані панувала весела та дружня атмосфера. Тоді на сцену виходили лідери опозиції з лаконічними привітаннями українців, на які стримано реагувала публіка. Особливо суперечливо прозвучав вітальний лист колишньої прем'єр-міністерки Юлії Тимошенко, яка тоді перебувала у в'язниці. У 2014 році на Майдані стояла патріотична ялинка, зроблена з каркасів, обклеєних синьо-жовтими прапорами.

Фото з мережі

Упродовж 3-4 годин на сцені Майдану виступали українські артисти. Зокрема, запалювали публіку співачка Руслана, яка виконувала треки зі свого альбому "Дикі танці" та гурт "Мандри". У перші хвилини Нового року Руслана разом з сотнями тисяч українців виконувала гімн.

Майданівці запалювали бенгальські вогні, запускали повітряні кульки, ліхтарі з вогнем, а також був святковий феєрверк.

Фото з мережі

Фото: Getty Images

Опісля мітингувальники пішли до стін Лук'янівського СІЗО, адже там на той час утримували протестувальників Володимира Кадуру, Ярослава Притуленко та Андрія Дзиндзу, а також адвоката громадських активістів Віктора Смолія. Учасники Майдану вітали політичних в'язнів і запускали феєрверк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яким було новорічне привітання першого президента Леоніда Кравчука. Це сталося після здобуття Україною незалежності в 1991 році.