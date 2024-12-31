Сотні тисяч людей, феєрверки та виступи зірок: як відзначали Новий рік на Майдані у 2014 році (фото, відео)
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10 років тому на Майдані зібралась рекордна кількість людей
Новорічна ніч з 31 грудня на 1 січня 2014 року була особливою для всієї країни. Адже у той час в країні тривала Революція Гідності — мирні протести, де люди відстоювали демократію та дотримання прав і свобод. У той рік панувала атмосфера боротьби за незалежність держави, яка відбувається і зараз.
"Телеграф" нагадає, яким було святкування Нового року на Майдані.
Новий рік на Майдані 2014
Святкування Нового року 2014 на Майдані стало наймасштабнішим у історії України. За різними даними, тоді у центрі Києва зібралися від 200 тисяч і до 2 мільйонів громадян. Люди приходили на Майдан з прапорами та синьо-жовтими стрічками.
Небайдужі пригощали майданівців салатами "олів'є" та із крабовими паличками, стравами з м'яса. Також був величезний двометровий торт. По наметах роздавали менші торти та безалкогольне шампанське. На Майдані діяв "сухий закон", тому охоронці не допускали нетверезих людей на площу.
За словами очевидців, на новорічному Майдані панувала весела та дружня атмосфера. Тоді на сцену виходили лідери опозиції з лаконічними привітаннями українців, на які стримано реагувала публіка. Особливо суперечливо прозвучав вітальний лист колишньої прем'єр-міністерки Юлії Тимошенко, яка тоді перебувала у в'язниці. У 2014 році на Майдані стояла патріотична ялинка, зроблена з каркасів, обклеєних синьо-жовтими прапорами.
Упродовж 3-4 годин на сцені Майдану виступали українські артисти. Зокрема, запалювали публіку співачка Руслана, яка виконувала треки зі свого альбому "Дикі танці" та гурт "Мандри". У перші хвилини Нового року Руслана разом з сотнями тисяч українців виконувала гімн.
Майданівці запалювали бенгальські вогні, запускали повітряні кульки, ліхтарі з вогнем, а також був святковий феєрверк.
Опісля мітингувальники пішли до стін Лук'янівського СІЗО, адже там на той час утримували протестувальників Володимира Кадуру, Ярослава Притуленко та Андрія Дзиндзу, а також адвоката громадських активістів Віктора Смолія. Учасники Майдану вітали політичних в'язнів і запускали феєрверк.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, яким було новорічне привітання першого президента Леоніда Кравчука. Це сталося після здобуття Україною незалежності в 1991 році.