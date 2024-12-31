Утримання авто стане дорожчим? Скільки українці заплатять за пальне з 1 січня

Зростання акцизів на пальне становитиме від 25 до 38 євро за 1000 літрів

Із 1 січня 2025-го в Україні очікується черговий етап підвищення акцизів на пальне для АЗС. У новому році вони складуть 271,7 євро за тисячу літрів бензину (плюс 29,1 євро); 215,7 євро — за тисячу літрів дизелю (+38,1 євро) та 173 євро — за тисячу літрів автомобільного газу (+25 євро).

Більше про це читайте у публікації: "Новий рік — нові податки та тарифи. Що зміниться для українців з 1 січня 2025".

Вже наприкінці січня, коли на нафтобазах вичерпаються запаси пального, придбаного за старими акцизами, автозаправки перепишуть цінники у бік збільшення на 1,5-2 гривні за літр. Тож за все зрештою заплатить кінцевий споживач. Наступний етап зростання запланований вже на 2026 рік.

А до 2028 року на основні види палива встановлять такі ставки акцизного податку:

бензини — 359 євро за 1000 літрів,

дизельне паливо — 330 євро за 1000 літрів,

скраплений газ — 250 євро за 1000 літрів.

Нагадаємо, аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн вважав підвищення акцизів цілком логічним і закономірним. На його думку — державі уже давно час почати заробляти на пальному, адже це прямий шлях до зміцнення обороноздатності країни.