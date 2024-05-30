Никто и не догадывается: 7 популярных слов, которые являются суржиком

Никаких "у данний момент" или "у більшості випадків"

Во время общения на украинском языке у некоторых людей могут проскакивать русизмы, от которых лучше избавляться. Однако среди самых популярных слов, которые, на первый взгляд, украинские, тоже есть суржик.

"Телеграф" расскажет вам о 7 популярных словах, которых нет в государственном языке, но их часто употребляют.

Семь распространенных руссизмов, от которых следует избавиться:

Данний – цей. Слово "даннй" часто употребляется в значении "той" или "цей". Однако это неправильно, поскольку эти слова калька из русской лексемы "данный", что означает конкретный или избранный. Поэтому на украинском языке говорим "цей", когда указываем на что-то или кого-то.

Знаходиться – перебуває. Когда говорим о месте пребывания, то следует употреблять не "знаходиться", а "перебуває" или "розташований". Например, школа расположена по другому адресу.

Когда говорим о месте пребывания, то следует употреблять не "знаходиться", а "перебуває" или "розташований". Например, школа расположена по другому адресу. Ти прав – ти маєш рацію. Это еще одна русская калька, которая означает, что "ты прав". Правильно говорить на украинском – "ти маєш рацію". Хотя прилагательное "правий" также есть в украинском языке, но его используют, например, на обозначение антонима к слову "лівий".

Это еще одна русская калька, которая означает, что "ты прав". Правильно говорить на украинском – "ти маєш рацію". Хотя прилагательное "правий" также есть в украинском языке, но его используют, например, на обозначение антонима к слову "лівий". У більшості випадків – здебільшого. В украинском языке на обозначение положительной тенденции чего-либо следует употреблять слово "здебільшого".

В украинском языке на обозначение положительной тенденции чего-либо следует употреблять слово "здебільшого". Ясно – зрозуміло. Если мы хотим сказать, что нами принята и понятна информация, нужно говорить "зрозуміло". "Ясно" в украинском языке употребляется как наречие к прилагательному ясный. К примеру, ясно сяяло травневе сонце.

Если мы хотим сказать, что нами принята и понятна информация, нужно говорить "зрозуміло". "Ясно" в украинском языке употребляется как наречие к прилагательному ясный. К примеру, ясно сяяло травневе сонце. Заставляти – змушувати. В украинском языке слово, означающее принуждение к определенному действию – это "змушувати". А "заставляти" можно что-то какими-нибудь предметами. К примеру, мама заставила підвіконня квітами.

В украинском языке слово, означающее принуждение к определенному действию – это "змушувати". А "заставляти" можно что-то какими-нибудь предметами. К примеру, мама заставила підвіконня квітами. Розстрочка – на виплат. Если говорится о рассрочке какой-либо выплаты, то нужно говорить "на виплат". "Розстрочки" в украинском языке нет.

Ранее "Телеграф" писал о том, как правильно говорить "хостел" или "гостел" на украинском языке.