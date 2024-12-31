"Між Росією та Україною буде мир, але...": у FT дали прогноз на 2025 рік і назвали умови

ЗМІ пише, що фактично закінчення війни може відбутися по лінії фронту з деяким обміном територій

Видання Financial Times опублікувало прогноз на 2025 рік, у якому також є блок про відносини Росії та України. А точніше, чи буде мир між цими країнами.

У прогнозі чітко вказано позитивну відповідь. При цьому автор статті підкреслив, що президенту США Дональду Трампу доведеться погрожувати посиленням санкцій та посилити американську підтримку Києва.

Такі дії необхідні, щоб переконати Москву серйозно брати участь у переговорах. Союзники США переконають Трампа не знімати членство України в НАТО з порядку денного принаймні на початку.

"Володимир Зеленський погодиться на фактичний, проте не юридичний контроль Росією над територією, яку вона зараз займає, з деякими обмінами територій, отримавши європейські гарантії безпеки за підтримки США", — йдеться в матеріалі.

Також наголошується, що вступ України до НАТО остаточно припиниться. Російський президент Володимир Путін розрахує, що рішучість Європи зрештою похитнеться.

Нагадаємо, раніше історик Сергій Махун розповів "Телеграфу", чому територіальні поступки не допоможуть Україні знайти мир.