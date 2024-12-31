"Населення не витримає": тарифи на транспортування газу злетять, на що чекати українцям

Компанії закладатимуть у собівартість свого газу цей тариф

Тариф на транспортування газу по українській ГТС збільшиться в рази. При цьому підвищення цін у платіжках українців поки що не передбачається.

Про це заявив нардеп від фракції "Слуги народу" Сергій Нагорняк. На його думку, населення може просто не витримати здорожчання.

"Уряд встановив покладання спецобов’язків на "Нафтогаз", щоб той забезпечував українців газом за належною ціною — на сьогодні 7,96 за кубометр газу. Ця ціна до кінця квітня точно не змінюватиметься", — сказав Нагорняк.

Він зазначив, що зараз йдеться саме про транспортування та розподіл газу. Швидше за все, вважає Нагорняк, рішення щодо розподілу ціни на газ саме для населення буде винесено регулятором у майбутньому додатково.

"У цьому рішенні не йдеться про населення. У ньому йдеться про транспортування газу як такого, який видобуває і українська ГТК, і інші приватні компанії, а потім транспортують його по українськії ГТС. Це стосується саме їх. Проте компанії будуть закладати в собівартість свого газу, який транспортується по Україні та до приватних підприємств і державних, цей тариф.

У цьому рішенні не йдеться про розподіл. Швидше за все це буде прийнято окремо і тоді ми подивимося, чи зростатиме платіжка для населення за транспортування та за розподіл….Дуже складно сказати на скільки може зрости платіжка. Я вважаю, що уряд має підтримувати відповідну ціну та утримувати її через покладання спецобов’язків, тому що населення не зможе витримати додаткове фінансове навантаження", — вважає він.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року для внутрішніх споживачів тарифи на транспортування газу зростуть у чотири рази. Причиною зростання "ціни" стане припинення російського транзитного газу.

Контракт про транзит російського газу через територію України спливає 31 грудня і в Києві чітко дали зрозуміти, що не мають наміру його продовжувати. Однак президент Володимир Зеленський говорив, що українська ГТС може бути використана для транзиту з інших країн, якщо це буде потрібно Євросоюзу.