Пес Патрон відправився на райдугу? У ДСНС розповіли правду про стан відомого улюбленця (відео)

Такі чутки з'являються не вперше

У Державній службі з надзвичайних ситуацій спростували чутки про нібито смерть легендарного Пса Патрона. Там наголосили, що з собакою-сапером усе добре.

У пресслужбі ДСНС зазначили, що у мережі поширюється інформація про те, що Пес Патрон нібито "пішов за веселку". У відомстві наголосили, що це – фейк.

"З Патроном усе добре! Він живий, здоровий, продовжує виконувати свої важливі завдання та бажає всім щасливого Нового року", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС України в Чернігівській області Михайло Ільєв зняв відео з Патроном. Він наголосив, що зараз вони знаходяться у відрядженні, де виконують бойові задачі з розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій.

Варто зазначити, що інформація про нібито смерть Пса Патрона поширюється вже не вперше. Так, у серпні 2023 року мережею ширилися чутки про те, що пес-сапер нібито "отримав поранення і загинув", але тоді у ДСНС також їх спростували.

Що відомо про Пса Патрона

Патрон — службовий собака породи джек-рассел-тер’єр, який отримав міжнародну популярність під час вторгнення Росії в нашу країну. Він – живий талісман ДСНС України.

Пес важить близько 4 кг, що дозволяє використовувати його для робіт із виявлення протипіхотних мін, до яких дозволяється залучати тварин вагою до п’яти кілограм.

Разом із саперами з Чернігова він допоміг знайти та знешкодити понад триста вибухонебезпечних предметів. За свою героїчну працю Патрон уперше в історії був відзначений особливим титулом — "Собака доброї волі" Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в усім відомого в Україні Пса Патрона з’явився реальний конкурент. Це 4-річна німецька вівчарка Карбон, яка отримала титул рекордсмена України за кількістю титулів та нагород.