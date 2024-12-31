До невдач і проблем у житті: що суворо заборонено робити перед Новим 2025 роком

Якщо слідувати цим прикметам, Новий рік пройде в радості та щасті

Перед Новим роком існує безліч народних прикмет та забобонів. Вони пов’язані з тим, що не можна робити, щоб не відлякати удачу і добробут у 2025 році.

"Телеграф" зібрав список із 10 справ, яких краще уникати у новорічну ніч. Так ваше улюблене свято пройде вдало та з гарним настроєм!

1. Не можна зустрічати Новий рік із боргами

Вважається, що потрібно повернути всі борги до настання свята, інакше весь рік пройде у фінансовій скруті.

2. Не можна викидати сміття 31 грудня

Вважається, що разом зі сміттям можна "викинути" щастя та добробут. Краще провести генеральне прибирання заздалегідь.

3. Не можна сваритися та лаятись

Прикмета свідчить, що у Новий рік потрібно входити з миром та гармонією, інакше конфлікти будуть переслідувати весь рік.

Фото: freepik

4. Не можна одягати старий або темний одяг

Вважається, що святкове вбрання має бути новим або хоча б ошатним, щоб залучити оновлення та радість у житті.

5. Не можна залишати брудний посуд

Перед святом важливо вимити весь посуд, щоб не перенести старі проблеми і турботи в новий рік.

6. Не можна стригтися і фарбувати волосся в останній день року

Прикмета свідчить, що це може "вкоротити" удачу або позбавити енергії.

7. Не можна заощаджувати на святковому столі

Бідний стіл символізує бідний рік. Навіть якщо бюджет обмежений, важливо поставити бодай кілька символічних страв.

8. Не можна дарувати порожні гаманці і посуд

Якщо даруєте гаманець або сумку, покладіть усередину монетку або купюру, щоб привабити достаток.

9. Не можна плакати

Сльози 31 грудня або в новорічну ніч вважаються поганою прикметою — це може принести смуток у новому році.

10. Не можна виносити з дому речі

Вважається, що віддавати чи дарувати щось із дому в останній день року — до втрати добробуту.

Нагадаємо, що 2025 рік буде під впливом Зеленої Дерев’яної Змії. Згідно з китайським гороскопом, зодіакальний символ розсердиться, якщо на новорічному столі будуть деякі продукти.