Під маскою волонтерів: шахраї вигадали складну схему та залишили без авто військових "на нулі", деталі (фото, відео)

Гроші виманювали різними хитрощами

Надягнули маски волонтерів та ошукали військових на понад 250 тис. гривень при покупці авта для підрозділу, який бере безпосередню участь у боях на лінії зіткнення. Шахраї діяли за добре продуманою схемою, були готові до будь-яких питань та вдалися до кількох хитрощів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Тетяна Локошко, сестра військовослужбовця, який мав на меті придбати автівку для фронту. Разом із побратимами, він хотів придбати машину за власні кошти, щоб не обтяжувати нікого зборами та не витрачати дорогоцінний час.

"Мій брат, військовослужбовець ЗСУ, разом зі своїми побратимами вирішив придбати автомобіль для виконання бойових завдань за власні кошти, щоб нікого не обтяжувати зборами і проблемами з покупкою. Їм порекомендували звернутися до фонду, який займається покупкою та доставкою авто для ЗСУ. На жаль, в ході спілкування з "представниками" фонду, вони стикнулися з шахрайством", — розповіла пані Тетяна.

Джерела у поліції повідомили "Телеграфу" про те, що нині відомо про щонайменше п'ять подібних випадків. Шахраї працюють за добре відлагодженою схемою. Її деталі розповідаємо далі.

Псевдоволонтери діяли нібито від імені благодійного фонду "Рятівник". Вони допомогли знайти авто для фронту і пообіцяли пригнати його з Польщі в Україну, безпосередньо у Донецьку область. При цьому, для підтвердження особи, у месенджері благодійники надіслали свої документи та посвідчення.

Під час спілкування з військовими, псевдоволонтери домовились про послідовність оплат за авто й етапи виконання замовлення. 27 травня шахраї надіслали відеопідтвердження того, що авто знаходиться на кордоні з Польщею, надіслали фото документа, у якому були зазначені всі необхідні дані.

Того ж дня відбулася і перша оплата за попередніми домовленостями. Військові перевели на картку 20 тис. гривень так званої передоплати. Того ж дня, шахраї попросили скинути гроші для розмитнення автомобіля і перевезення його на лафеті через кордон.

Після того як кошти були переведені, "з’ясувалося", що за машиною, нібито значаться штрафи від попереднього власника, на суму 47 тис. гривень. Військові сплатили й ці кошти.

"Після переведення коштів за штрафи зі слів брокера Ігоря, рахунок був заблокований банком через перевищення ліміту. Вони звернулись до брата з проханням переказати гроші за штраф на іншу карту, обіцяючи повернути попередній переказ при розблокуванні рахунку через три банківські дні. Через те, що у Сергія коштів вже на карті не було, він звернувся до мене про допомогу", — розповіла нашому виданню сестра військового.

Кошти необхідно було перевести протягом години, щоб машина встигла на автовоз і вже наступного дня була у Києві, а звідти її мали б доставити у Донецьку область.

29 травня військовому зателефонував водій автовоза і повідомив про те, що йому потрібно перерахувати залишок коштів за автівку згідно з домовленостями (ще 18 тис. грн), які мали бути передані при отриманні авто і документів на нього. Обґрунтували таке прохання тим, що у водія нібито не має коштів на пальне.

Після отримання коштів, водій автовоза зателефонував військовим та повідомив про те, що заправився і вирушає до Києва, згідно з попередньо домовленим маршрутом. Вони мали зустрітися у с. Гора Бориспільського р-ну, на заправці, для передачі авто. Проте у зазначений час автовоз не з’явився.

Військовий зателефонував водієві, проте слухавку взяв інший чоловік, на ім’я Богдан. Він заявив, що водій Олексій нібито забув слухавку в офісі. На питання, як водій міг забути слухавку в офісі, якщо він нещодавно телефонував з заправки у м. Коростень, аферист швидко зорієнтувався.

"Богдан пояснив, що у них спарені сім-карти, а водій Олексій знаходиться в м.Тернопіль. У нього заблокований рахунок і він не може купити пальне, тому терміново потрібно скинути 18 000 грн паралельно з цим, вони передзвонили брату, вибачилися та пообіцяли повернути кошти в розмірі 140 тис. грн, як переплату за авто і штрафи, але для цього придумали ще одну причину: щоб закрити якийсь рахунок потрібно перекинути ще 28 тис. грн", — розповіла Тетяна Локошко.

Військові зрозуміли, що їх ошукали та звернулися до кіберполіції, написали заяву та сподіваються, що аферистів буде притягнуто до відповідальності.

Варто зазначити, що в ході спілкування з військовими, аферисти були вельми переконливими, мали відповіді на всі питання та, що найголовніше, надсилали необхідні документи, фото та відеопідтвердження. Шахраї використовували складні схеми з відео, обіцянками, штрафами та блокуванням рахунків, щоб виманити якомога більше грошей.

Ось деякі з номерів телефонів шахраїв:

• Богдан, волонтер: +380988854470

• Ігор, брокер: +380977053228

• Андрій (керівник): +380988854399

• Олексій, водій: +380988854373

Тетяна Локошко закликає всіх бути обережними й не потрапляти на гачок аферистів, які діють від імені благодійного фонду "Рятівник". Просить поширювати інформацію, щоб більше ніхто не став жертвою цих шахраїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як шахраї намагались "розвести" відому волонтерку від імені Monobank. Невідомі створили переконливу копію чату підтримки банку у Telegram та намагались отримати доступ до банки зі збором коштів.