Под маской волонтеров: мошенники придумали сложную схему и оставили без авто военных "на нуле", детали (фото, видео)

Деньги выманивали разными хитростями

Надели маски волонтеров и обманули военных более чем на 250 тыс. гривен при покупке автомобиля для подразделения, которое непосредственно участвует в боях на линии столкновения. Мошенники действовали по хорошо продуманной схеме, были готовы к любым вопросам и прибегли к нескольким уловкам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Татьяна Локошко, сестра военнослужащего, который хотел приобрести автомобиль для фронта. Вместе с побратимами он хотел купить машину за собственные средства, чтобы не обременять никого сборами и не тратить драгоценное время.

"Мой брат, военнослужащий ВСУ, вместе со своими собратьями решил приобрести автомобиль для выполнения боевых задач за собственные средства, чтобы никого не обременять сборами и проблемами с покупкой. Им порекомендовали обратиться в фонд, занимающийся покупкой и доставкой авто для ВСУ. К сожалению, в ходе общения с "представителями" фонда, они столкнулись с мошенничеством", — рассказала Татьяна.

Источники в полиции сообщили "Телеграфу" о том, что сейчас известно о, по меньшей мере, пяти подобных случаях. Мошенники работают по хорошо отлаженной схеме. Ее детали рассказываем дальше.

Псевдоволонтеры действовали якобы от имени благотворительного фонда "Рятівник". Они помогли найти автомобиль для фронта и пообещали пригнать его из Польши в Украину, непосредственно в Донецкую область. При этом для подтверждения личности в мессенджере благотворители отправили свои документы и удостоверения.

Во время общения с военными псевдоволонтеры договорились о последовательности оплат за авто и этапах выполнения заказа. 27 мая мошенники прислали видеоподтверждение тому, что автомобиль находится на границе с Польшей, прислали фото документа, в котором были указаны все необходимые данные.

В тот же день произошла и первая оплата по предварительным договоренностям. Военные перевели на карту 20 тыс. гривен так называемой предоплаты. В тот же день мошенники попросили сбросить деньги для растаможки автомобиля и перевозки его на лафете через границу.

После того как средства были переведены, "выяснилось", что за машиной якобы числятся штрафы от предыдущего владельца на сумму 47 тыс. гривен. Военные уплатили и эти деньги.

"После перевода средств за штрафы со слов брокера Игоря, счет был заблокирован банком из-за превышения лимита. Они обратились к брату с просьбой перевести деньги за штраф на другую карту, обещая вернуть предварительный перевод при разблокировании счета через три банковских дня. У Сергея средств уже на карте не было, он обратился ко мне о помощи", — рассказала нашему изданию сестра военного.

Средства необходимо было перевести в течение часа, чтобы машина успела на автовоз и на следующий день была в Киеве, а оттуда ее должны были доставить в Донецкую область.

29 мая военному позвонил водитель автовоза и сообщил о том, что ему нужно перечислить остаток средств за автомобиль согласно договоренностям (еще 18 тыс. грн), которые должны были быть переданы при получении авто и документов на него. Обосновали такую просьбу тем, что у водителя якобы нет средств на бензин.

После получения денег, водитель автовоза позвонил по телефону военным и сообщил о том, что заправился и отправляется в Киев, согласно предварительно договоренному маршруту. Они должны были встретиться в с. Гора Бориспольского р-на на заправке для передачи авто. Однако в указанное время автовоз не явился.

Тогда позвонили водителю, однако трубку взял другой мужчина, по имени Богдан. Он заявил, что водитель Алексей якобы забыл трубку в офисе. На вопрос, как водитель мог забыть трубку в офисе, если недавно звонил из заправки в г. Коростень, аферист быстро сориентировался.

"Богдан объяснил, что у них спарены сим-карты, а водитель Алексей находится в г.Тернополь. У него заблокирован счет и он не может купить горючее, поэтому срочно нужно сбросить 18 000 грн. Параллельно с этим, они перезвонили брату, извинились и пообещали вернуть средства в размере 140 тыс. грн как переплату за авто и штрафы, но для этого придумали еще одну причину: чтобы закрыть какой-то счет, нужно перебросить еще 28 тыс. грн", — рассказала Татьяна Локошко.

Военные поняли, что их обманули и обратились в киберполицию, написали заявление и надеются, что аферисты будут привлечены к ответственности.

Стоит отметить, что в ходе общения с военными аферисты были весьма убедительными, имели ответы на все вопросы и, что самое главное, присылали необходимые документы, фото и видеоподтверждения. Мошенники использовали сложные схемы с видео, обещаниями, штрафами и блокировкой счетов, чтобы выманить как можно больше денег.

Вот некоторые из номеров телефонов мошенников:

• Богдан, волонтер: +380988854470

• Игр, брокер: +380977053228

• Андрей (руководитель): +380988854399

• Алексей, водитель: +380988854373

Татьяна Локошко призывает всех быть осторожными и не попадать на крючок аферистов, действующих от имени благотворительного фонда "Рятівник". Просит распространять информацию, чтобы больше никто не стал жертвой мошенников.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как мошенники пытались "развести" известную волонтершу от имени Monobank. Неизвестные создали убедительную копию чата поддержки банка в Telegram и пытались получить доступ в банк со сбором средств.