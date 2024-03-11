Алла Мазур стала жертвою шахраїв

Мазур закликала підписників бути максимально обережними

У Києві затримали шахраїв, які ошукали підприємця майже на два мільйони. А телеведуча Алла Мазур розповіла підписникам, що також стала жертвою шахраїв.

Вони якимось чином отримали доступ до її акаунту в месенджері. У своєму Instagram знаменитість написала, що у Telegram зламали її акаунт.

Шахраї від імені Алли Мазур почали писати повідомлення із проханням позичити гроші. Ведуча закликала не реагувати на повідомлення, які приходять з її номера мобільного.

"Всі, хто має мій номер телефона, — не реагуйте, будь ласка, на повідомлення в Telegram від мене з проханням позичити гроші. Мій Telegram зламали шахраї. Зараз змінюю налаштування", — висловилася Алла.

Мазур закликала користувачів бути максимально обережними та відповідально поставитися до заходів безпеки.

"Перевірте, будь ласка, і свої налаштування. Зробіть двофакторну аутентифікацію, якщо ще не налаштували. Будьмо уважними і обережними", — закликала ведуча.

Раніше "Телеграф" писав, що шахраї намагались "розвести" відому волонтерку від імені Monobank. Невідомі створили переконливу копію чату підтримки банку у Telegram та намагались отримати доступ до банки зі збором коштів.