НАБУ хочуть "перезавантажити": Голобуцький розповів про цілі кампанії проти заступника директора Углави

Інформаційна кампанія проти першого заступника голови Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Гізо Углави переслідує мету "перезавантажити" Бюро на користь замовників медійної атаки. Про це написав у Facebook політичний експерт Олексій Голобуцький.

"Якщо ви ще не читали купу статей про те, хто, як і кому зливав інформацію з НАБУ, то можете навіть не починати. Бо, по-перше, всі вони наповнені купою деталей та імен, у яких розібратися неможливо. А по-друге, жодна з них не дає відповіді на питання "хто, як і кому". А все звелося до одного: нібито інформацію зливав заступник директора НАБУ Гізо Углава. І жодних тому доказів", — розповів Голобуцький.

Експерт нагадав, що це перший удар проти Углави за 10 років служби в НАБУ. Всі ці роки людина, яка стояла у витоків Бюро, не була помічена у жодному скандалі.

"Але тепер громадськості вже встигли нав’язати думку, що пан Углава був тихушником. Саме так – ця думка була нав’язана. І доволі майстерно. Як ви знаєте, якщо громадськість вирішила, що людина у чомусь винна, то навіть вирок суду на користь людини вже не допоможе. Тобто очевидно, що після того, як директор НАБУ Кривонос почистив ряди детективів, хтось замовив чистку заступників", — зазначив експерт.

Серед можливих замовників він називає Офіс президента, але насправді таких потенційних замовників багато.

"Нескладно знайти з десяток, а то й більше людей, які мають гроші, зв’язки, вплив і є фігурантами розслідувань НАБУ – кожен з них потенційно міг організувати таку кампанію. Хоча не можна стверджувати, що це не ОП: звісно, Офіс тут як раз підозрюваний №1, бо хоче посилити контроль над Бюро і не хоче, аби чіпали його людей", — вважає Голобуцький.

Він повідомив, що зараз у НАБУ сидять аудитори, які працюють на США. У вересні буде готовий результат аудиту, однак коли під час перевірки трапляється подібна халепа, це додає аудиторам клопоту і породжує в них недовіру. За словами Голобуцького, це може спричинити "перезавантаження" роботи НАБУ, що і є метою замовників кампанії проти Углави.

"Углава, скоріш за все, не має стосунку до проблеми. Але його теж треба "перезавантажити", бо всі 10 років був занадто незалежним. А разом з ним "перезавантажать" і всіх інших", — констатував Голобуцький.