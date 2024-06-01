НАБУ хотят "перезагрузить": Голобуцкий рассказал о целях кампании против заместителя директора Углавы

Информационная кампания против первого заместителя главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углавы преследует цель "перезагрузить" Бюро в пользу заказчиков медийной атаки. Об этом написал в Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"Если вы еще не читали кучу статей о том, кто, как и кому сливал информацию из НАБУ, то можете даже не начинать. Потому что, во-первых, все они наполнены кучей деталей и имен, в которых разобраться невозможно. А во-вторых, ни одна из них не дает ответа на вопрос "кто, как и кому". А все свелось к одному: якобы информацию сливал заместитель директора НАБУ Гизо Углава. И никаких тому доказательств", — рассказал Голобуцкий.

Эксперт напомнил, что это первый удар против Углавы за 10 лет службы в НАБУ. Все эти годы человек, который стоял у истоков Бюро, не был замечен ни в одном скандале.

"Но теперь общественности уже успели навязать мнение, что господин Углава был тихушником. Именно так — это мнение было навязано. И довольно искусно. Как вы знаете, если общественность решила, что человек в чем-то виноват, то даже приговор суда в пользу человека уже не поможет. То есть очевидно, что после того, как директор НАБУ Кривонос почистил ряды детективов, кто-то заказал чистку заместителей", — отметил эксперт.

Среди возможных заказчиков он называет Офис президента, но на самом деле таких потенциальных заказчиков много.

"Несложно найти с десяток, а то и больше людей, которые имеют деньги, связи, влияние и являются фигурантами расследований НАБУ — каждый из них потенциально мог организовать такую кампанию. Хотя нельзя утверждать, что это не ОП: конечно, Офис здесь как раз подозреваемый №1, потому что хочет усилить контроль над Бюро и не хочет, чтобы трогали его людей", — считает Голобуцкий.

Он сообщил, что сейчас в НАБУ сидят аудиторы, которые работают на США. В сентябре будет готов результат аудита, но когда во время проверки случается подобная неприятность, это добавляет аудиторам хлопот и порождает у них недоверие. По словам Голобуцкого, это может повлечь "перезагрузку" работы НАБУ, что и является целью заказчиков кампании против Углавы.

"Углава, скорее всего, не имеет отношения к проблеме. Но его тоже надо "перезагрузить", потому что все 10 лет был слишком независимым. А вместе с ним "перезагрузят" и всех остальных", — констатировал Голобуцкий.