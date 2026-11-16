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Лімітовані новорічні солодощі з "Сільпо" підкорюють українців: "Максимально зимовий вайб"

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
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Українці відзначили хрусткість печива та виразний імбирний смак Новина оновлена 16 листопада 2026, 19:45
Українці відзначили хрусткість печива та виразний імбирний смак. Фото Колаж "Телеграфу"

Покупці діляться враженнями від пряного смаку та святкового оформлення

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У "Сільпо" з’явились незвичайні новорічні смаколики. В продажу тепер є лімітоване різдвяне печиво Oreo зі смаком імбирного пряника.

Про новинку розповіла користувачка під ніком yulia_musiichuk у соціальній мережі Threads. Вона відзначила хрусткість печива та його оформлення.

За враженнями жінки, імбир у смаку настільки виразний, що навіть трохи пече, тому печиво вона радить насамперед любителям прянощів. Вона зазначила, що пачка вагою 154 г коштує 82 гривні.

"Вам це требаааа! Різдвяне лімітоване "Орео" завезли у Сільпо. Максимально ароматне і хрустке! Яскраво виражений імбир (аж ніби трошки пече). Ще й кайфово оформлене. Якщо любите прянощі — до чаю це скарб! Максимально зимовий вайб", – написала вона.

Жінка рекомендує новинку любителям прянощів
Жінка рекомендує новинку любителям прянощів
Жінка рекомендує новинку любителям прянощів
Жінка рекомендує новинку любителям прянощів

Святкове Oreo також скуштував автор акаунта "Дмитро | Про їжу, знижки та рецепти" під ніком grechka.dm. У Threads він поділився враженнями від покупки та окремо відзначив аромат кориці й імбиру.

"Купив лімітоване святкове печиво Oreo – імбирний пряник. Мені дуже зайшло! Пряний смак і класний аромат кориці та імбиру. Зізнаюся, що я обожнюю час перед Різдвом, бо купа продукції випускаються з цим смаком). Ви купували? Як вам? ", – написав чоловік.

Чоловіку надзвичайно сподобався смак новинки
Чоловіку надзвичайно сподобався смак новинки
За його словами, це печиво чудово пасує до чаю або кави
За його словами, це печиво чудово пасує до чаю або кави

Як відреагували в мережі?

Користувачі із захватом сприйняли таку новину. Багато хто висловив бажання якнайшвидше скуштувати новинку.

"В них особливий смак, не такий як зазвичай у імбирних пряників, набагато насиченіший, і язик пощипує приємно трохи)) Колись в дитинстві жуйка була з корицею з таким ефектом, це тістечко нагадало про них))";

"Ага, тут яскравий смак прянощів. Мені сподобалося це, бо я фанат такого";

"Вже знаю якою буде моя наступна покупка", — пишуть в коментарях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" зʼявилась новорічна новинка від M&M’s.

Теги:
#Імбир #Печиво #Новинка #Сільпо #Різдвяний пряник