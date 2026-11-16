Лімітовані новорічні солодощі з "Сільпо" підкорюють українців: "Максимально зимовий вайб"

Покупці діляться враженнями від пряного смаку та святкового оформлення

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У "Сільпо" з’явились незвичайні новорічні смаколики. В продажу тепер є лімітоване різдвяне печиво Oreo зі смаком імбирного пряника.

Про новинку розповіла користувачка під ніком yulia_musiichuk у соціальній мережі Threads. Вона відзначила хрусткість печива та його оформлення.

За враженнями жінки, імбир у смаку настільки виразний, що навіть трохи пече, тому печиво вона радить насамперед любителям прянощів. Вона зазначила, що пачка вагою 154 г коштує 82 гривні.

"Вам це требаааа! Різдвяне лімітоване "Орео" завезли у Сільпо. Максимально ароматне і хрустке! Яскраво виражений імбир (аж ніби трошки пече). Ще й кайфово оформлене. Якщо любите прянощі — до чаю це скарб! Максимально зимовий вайб", – написала вона.

Жінка рекомендує новинку любителям прянощів

Жінка рекомендує новинку любителям прянощів

Святкове Oreo також скуштував автор акаунта "Дмитро | Про їжу, знижки та рецепти" під ніком grechka.dm. У Threads він поділився враженнями від покупки та окремо відзначив аромат кориці й імбиру.

"Купив лімітоване святкове печиво Oreo – імбирний пряник. Мені дуже зайшло! Пряний смак і класний аромат кориці та імбиру. Зізнаюся, що я обожнюю час перед Різдвом, бо купа продукції випускаються з цим смаком). Ви купували? Як вам? ", – написав чоловік.

Чоловіку надзвичайно сподобався смак новинки

За його словами, це печиво чудово пасує до чаю або кави

Як відреагували в мережі?

Користувачі із захватом сприйняли таку новину. Багато хто висловив бажання якнайшвидше скуштувати новинку.

"В них особливий смак, не такий як зазвичай у імбирних пряників, набагато насиченіший, і язик пощипує приємно трохи)) Колись в дитинстві жуйка була з корицею з таким ефектом, це тістечко нагадало про них))";

"Ага, тут яскравий смак прянощів. Мені сподобалося це, бо я фанат такого";

"Вже знаю якою буде моя наступна покупка", — пишуть в коментарях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" зʼявилась новорічна новинка від M&M’s.