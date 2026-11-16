Нацполіція не знає масштабів нелегального вейп-ринку: який ефект мають сотні тисяч перевірок

Поліцейські звітують про рейди на ринках, у магазинах і місцях стихійної торгівлі

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Нацполіція не бачить повної картини нелегального вейп-ринку в Україні, бо не веде окремої статистики щодо електронних сигарет і рідин до них. Дані про цей сегмент потрапляють у загальну звітність щодо підакцизних товарів, а їх виокремлення відомство називає додатковою роботою.

Про це "Телеграф" розповідає у матеріалі: Рейди є — результатів не видно: що відомо про державний контроль вейп-ринку. Відомство надало загальні показники перевірок торгівлі тютюновою продукцією та пояснило, як обліковує результати протидії незаконному обігу вейпів.

Сотні тисяч перевірок і тисячі вилучених електронних сигарет

Протягом 2025–2026 років поліція провела 431 784 перевірки об’єктів можливої нелегальної реалізації тютюнової продукції. До цього переліку увійшли 83 860 ринків, понад 69 тисяч місць стихійної торгівлі та більш ніж 278 тисяч магазинів і кіосків.

Окремо поліція навела результати роботи з 1 січня 2026 року, які в рази менші за кількість перевірок: 5 936 протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 156 КУпАП. За ними вилучили 6 995 електронних сигарет і трохи більш як 818 літрів рідин до них.

Проте сам по собі загальний підрахунок відвіданих торгових об’єктів не дає картини контролю саме вейп-сегмента: окремого аналітичного обліку цього ринку поліція не веде: "Не формується окрема статистична звітність щодо результатів діяльності за напрямом протидії незаконному обігу електронних сигарет та рідин для них".

Відповідь Нацполіції на запит "Телеграфу" Джерело: Телеграф

Такий самий підхід стосується онлайн-торгівлі. На запит редакції про інтернет-магазини, вебсайти та Telegram-канали поліція відповіла, що окремо не обліковує інформацію за запитаною сукупністю критеріїв.

"Окремий статистичний облік інформації за сукупністю критеріїв, визначених у запиті, зокрема щодо кількості інтернет-магазинів, вебсайтів та Telegram-каналів… Національною поліцією не здійснюється", – зазначили в Нацполіції.

Як інші відомства контролюють нелегальний вейп-ринок

Контроль вейп-ринку розпорошений між відомствами з різними підходами до обліку

Відповіді інших органів показали схожі проблеми з обліком і контролем. ДПС групує дані без розмежування товарів, а суми штрафів конкретним торговцям не розкриває, посилаючись на конфіденційність. Митниця надала відомості про пристрої в узагальненій товарній групі разом з іншим електричним обладнанням.

БЕБ за січень – серпень 2026 року скерувало до суду 29 обвинувальних актів у справах про незаконний обіг рідин для електронних сигарет, але окремо не обліковує відшкодовані державі збитки в цій категорії. Держпродспоживслужба за дев’ять місяців 2026 року провела 114 позапланових перевірок по країні: для виходу на перевірку за скаргою їй потрібне індивідуальне погодження МОЗ.

Як повідомляв "Телеграф", у 2023 році електронні сигарети вживали 19,6% підлітків віком 13–15 років. Нелегальні точки продажу не гребують продавати неповнолітнім.