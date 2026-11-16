Політичний експерт розповів про внутрішні мотиви російської влади та справжні наміри Москви

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Навіщо Кірієнко заговорив про швидкий мир

Російські ЗМІ контрольовано злили інформацію, що під час зустрічі першого заступника голови адміністрації Президента Сергія Кірієнка з думською фракцією Єдиної Росії було заявлено про те, що треба готуватися до швидкого миру

Кірієнко заявив, що треба бути готовим до того, що мільйони людей можуть повернутися до мирного життя.

Отже, що це означає?

1. Раніше березня все одно нічого не буде. Нинішня заява потрібна владі для підтримання позитивних настроїв в суспільстві на фоні погіршення економічної ситуації та розгортання нової хвилі бензинової кризи.

2. Перед закінченням війни росіяни мають розробити якісь чергові заборони. Підготовка до закінчення війни почнеться саме з цього і ми це відразу побачимо. Поки що ніяких ознак не видно.

3. Але навіть така підготовка не означатиме нічого. Росіяни завжди зможуть сказати, що мирні переговори зірвали українці, європейці та рептилоїди, які управляють світом.

4. Для особливо довірливих нагадаю, приблизно те саме і за схожих обставин Кірієнко говорив два роки тому.

Джерело: Facebook Вадима Денисенка.