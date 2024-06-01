Метою кампанії з дискредитації заступника директора НАБУ Гізо Углави є заміна усього керівництва Бюро - експерт

Керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній упевнений, що через відсторонення від обов’язків першого заступника директора НАБУ Гізо Углави наразі відбувається дискредитація усього незалежного антикорупційного органу. Углаву, нагадує експерт, тимчасово відсторонено через звинувачення у можливому витоку інформації.

Між тим, Загородній переконаний, що інформаційна кампанія проти Углави є замовною: "Складно уявити, як Углава з його 20-річним досвідом роботи на керівних посадах прокуратури Грузії та 10-річним досвідом керування НАБУ (власне, він його створив), міг спокійно передавати, як пишуть ЗМІ, вищим посадовцям чи комусь іще дані про кримінальні справи".

Фактом відсторонення від виконання обов’язків Углаві було створено такі умови, коли він не може захищатися публічно, не може дати інтерв’ю і викласти свою версію подій. Інакше, пише експерт, це вважатиметься тиском з боку Углави на слідство і маніпуляцією або опосередкованим визнанням провини.

"У нас же як – якщо ти захищаєшся, то, значить, є від чого і чому. Поки що навіть не зрозуміло, в чому конкретно його звинувачують. Якщо є реальні звинувачення, то потрібно відкривати кримінальне провадження, розслідувати справу іншими органами згідно з нашим законодавством", — зазначає Загородній.

Однак замість цього, репутаційного удару наразі нанесено не тільки Углаві, а й усьому НАБУ.

"Скоріш за все, після двомісячного відсторонення проти Углави не буде жодного доказу. Але ніяких доказів замовникам і не потрібно, бо зараз цей штучний скандал можуть роздути до такого рівня, що буде легше замінити все керівництво НАБУ (і громадська думка з цим, скоріш за все, погодиться) або взагалі паралізувати його нормальну роботу", — додає експерт.

Час для нападу на Углаву, на його переконання, був обраний невипадково, адже незабаром має відбутися аудит НАБУ.

"Тобто ми спостерігаємо інформаційний тиск на НАБУ. Нас готують до того, що Углаву буде звільнено (без суду!), а його місце посяде хтось керований та слухняний. Це дуже схоже на сплановану дискредитацію Углави та всього НАБУ", — зазначає Загородній.