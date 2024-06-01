Целью кампании по дискредитации замдиректора НАБУ Гизо Углавы является замена всего руководства Бюро – эксперт

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний уверен, что через отстранение от обязанностей первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы сейчас происходит дискредитация всего независимого антикоррупционного органа. Углаву, напоминает эксперт, временно отстранили из-за обвинений в возможной утечке информации.

Между тем, Загородний убежден, что информационная кампания против Углавы является заказной: "Сложно представить, как Углава с его 20-летним опытом работы на руководящих должностях прокуратуры Грузии и 10-летним опытом управления НАБУ (собственно, он его создал), мог спокойно передавать, как пишут СМИ, высшим должностным лицам или кому-то еще данные об уголовных делах".

Фактом отстранения от исполнения обязанностей Углаве были созданы такие условия, когда он не может защищаться публично, не может дать интервью и изложить свою версию событий. Иначе, пишет эксперт, это будет считаться давлением со стороны Углавы на следствие и манипуляцией или опосредованным признанием вины.

"У нас же как – если ты защищаешься, значит, есть от чего и почему. Пока даже непонятно, в чем именно его обвиняют. Если есть реальные обвинения, нужно открывать уголовное производство, расследовать дело другими органами согласно нашему законодательству", — отмечает Загородний.

Однако вместо этого репутационный удар нанесен не только Углаве, но и всему НАБУ.

"Скорее всего, после двухмесячного отстранения против Углавы не будет ни одного доказательства. Но никаких доказательств заказчикам и не нужно, потому что сейчас этот искусственный скандал могут раздуть до такого уровня, что будет легче заменить все руководство НАБУ (и общественное мнение с этим, скорее всего, согласится) или вообще парализовать его нормальную работу", — добавляет эксперт.

Время для нападения на Углаву, по его убеждению, было выбрано неслучайно, ведь вскоре должен состоятся аудит НАБУ.

"То есть мы наблюдаем информационное давление на НАБУ. Нас готовят к тому, что Углава будет уволен (без суда!), а его место займет кто-то управляемый и послушный. Это очень похоже на спланированную дискредитацию Углавы и всего НАБУ", – отмечает Загородний.