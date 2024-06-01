Чи реально вивести гроші з Hamster Kombat — відповіли експерти з криптовалюти

Максимум можна розраховувати на $100 віртуального прибутку

Вибухова популярність інтернет-гри Hamster Kombat, яка містить російський слід, серед українських користувачів викликає низку запитань, зокрема й про те, чи можливо вивести якісь гроші. Експерти з криптовалют наполягають, що цей проєкт є не більше, ніж дзеркальною копією відомого Notcoin.

Тож у коментарі "Телеграфу" фахівці компанії Lwallet вказали на відвертий плагіат ідеї таппінг-ігор (tap — натискати, торкатися) для віртуального "заробітку" монеток. Більше про те, що не так з Hamster Kombat, читайте у матеріалі ""Небезпечний хом’як", або Hamster Kombat: що не так з грою, яка заманила майже мільйон українців".

"Сама концепція повністю скопійована з Notcoin. Єдине, чого творці Hamster Kombat досягли — це ефекту новизни завдяки ребрендингу та масованій рекламі", — коментують у Lwallet.

Попри запевнення розробників про запуск "справжньої" криптовалюти в липні, логіка підказує — вартість такого токену буде штучно роздутою і швидко девальвується до нуля. Експерти застерігають від розрахунку на реальні прибутки.

"Успіх криптопроєктів залежить від досвіду команди. Про розробників Hamster Kombat, окрім їхнього російського походження, нічого не відомо. Максимум можна розраховувати на $100 віртуального прибутку з високим ризиком втратити все", — попереджають в компанії.

За їхніми рекомендаціями, слід критично ставитися до подібних ігор та додатків, особливо з російськими коріннями.

Чи виросте Hamster Kombat з клону в самодостатній проєкт чи лусне, як мильна бульбашка — наразі незрозуміло. Проте беззаперечно одне: проєкт залишається дуже ризикованою авантюрою.​​​​​​​​​​​​​​​​

Нагадаємо, ми писали, що, попри свою безневинну назву, популярна інтернет-гра Hamster Kombat, на яку підсіли сотні тисяч українців, має тісні зв'язки з Росією. А розробники після викриття намагаються приховати це.