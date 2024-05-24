Помер найвідоміший світу собака-мем, який став обличчям криптовалюти Dogecoin

Песик прожив довге та щасливе життя

У Японії помер собака породи сіба-іну на прізвисько Кабосу, персонаж популярного інтернет-мема Doge. Він також був символом криптовалюти Dogecoin, яку активно просував Ілон Маск.

Про смерть улюбленця повідомила її господарка Ацуко Сато, вихователька дитячого садка із міста Сакура в Японії. За її словами, Кабосу померла тихо, начебто заснула, поки вона гладила її.

На початку травня Кабосу виповнилося 18,5 років, вона стала довгожителькою для свого виду. Її здивовано-насмешлива мордочка фігурувала у багатьох інтернет-мемах.

Кабосу потрапила до Сато у віці двох років у 2008 році. Майбутня героїня мемов жила у заводчика. Він займався розведенням сіба-іну, але збанкрутував, і всіх собак віддали на присипання. Кабосу врятували волонтери, після чого вона потрапила до Сато.

"Темперамент Кабосу дуже відрізняється від типового характеру сіба-іну. Вона дуже м’яка і спокійна, вона любить, коли її фотографують", — розповідала вона.

Фотографія Кабосу стала вірусною приблизно в 2013 році, вона — одне з найзнакових і найвідоміших зображень епохи соціальних мереж. В основу мема Doge лягла фотографія сіба-іну та різний текст, набраний різнокольоровим шрифтом Comic Sans MS.

Кабосу навіть потрапила на 12 позицію у списку MTV "50 речей попкультури, за які ми повинні дякувати їй". Також на честь мема Doge було названо криптовалюту Dogecoin, а образ Кабосу став частиною зображення логотипу криптовалюти. Саме її свого часу активно просував мільярдер Ілон Маск. Dogecoin віддав шану собаці на X, заявивши, що вона була "істотою, яка знала тільки щастя і безмежну любов".

За словами Ацуко Сато, її собака була найщасливішою у світі, а вона — найщасливішою господаркою. Однак два роки тому Кабосу діагностували лейкемію, вона перестала ходити. Собака міг стояти тільки за допомогою спеціальних ходунків, а гуляти його вивозили в колясці. Також у тварини були проблеми із зором та слухом.

Як повідомляв "Телеграф", минулого року в Сумах помер собака, який постраждав під час ракетного удару. За її життя виборювали ветеринари, але травми виявилися фатальними.