Розробники гри Hamster Kombat намагаються приховати російські сліди

Цю гру активно рекламували відомі українські блогери

Попри свою безневинну назву, популярна інтернет-гра Hamster Kombat, на яку підсіли сотні тисяч українців, має тісні зв'язки з Росією. А розробники після викриття намагаються приховати це.

Про це "Телеграф" у матеріалі "Небезпечний хом’як", або Hamster Kombat: що не так з грою, яка заманила майже мільйон українців розповіли експерти Інституту дослідження кібервійни.

За їхніми даними, Hamster Kombat розроблена російськими програмістами і наразі працює на російських IP-адресах.

"Розробники гри у березні 2024 року розгорнули інфраструктуру на серверах у РФ, включаючи DNS та електронну пошту. Але вже після 24 травня, очевидно після розголосу про походження гри та ймовірні загрози, вони почали приховувати сліди за Cloudflare, який має дата-центр у Росії і не припиняє надавати послуги там", — кажуть експерти з кібербезпеки.

Крім того, у відкритому репозиторії гри на GitHub наявні інструкції російською мовою, що вказує на орієнтацію на російськомовну аудиторію. Активну роль у просуванні Hamster Kombat також зіграв Нікіта Ануфрієв — маркетинговий радник, який веде популярний російськомовний криптоканал на YouTube.

Окрім нього, низка українських блогерів, зокрема CryptoKyiv, MatRich, Гетьман, Арсеній Бадюк, Анна Ериліна та інші, також активно рекламували гру та закликали приєднатися до "легкого" заробітку.​​​​​​​​​​​​​​​​

Також "Телеграф" розповідав, що в Україні заборонили рекламу онлайн-казино та букмекерів. Кабмін прийняв відповідну постанову.