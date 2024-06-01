Реально ли вывести деньги из Hamster Kombat — ответили эксперты по криптовалюте

Максимум можно рассчитывать на $100 виртуальной прибыли

Взрывная популярность содержащей российский след Hamster Kombat среди украинских пользователей вызывает ряд вопросов, в том числе и о том, возможно ли вывести какие-то деньги. Эксперты по криптовалюте настаивают, что этот проект является не более, чем зеркальной копией известного Notcoin.

Потому в комментарии "Телеграфу" специалисты компании Lwallet указали на откровенный плагиат идеи таппинг-игр (tap — нажимать, касаться) для виртуального "заработка" монеток. Больше о том, что не так с Hamster Kombat, читайте в материале ""Опасный хомяк", или Hamster Kombat: что не так с игрой, заманившей почти миллион украинцев".

"Сама концепция полностью скопирована с Notcoin. Единственное, чего создатели Hamster Kombat достигли — это эффекта новизны благодаря ребрендингу и массированной рекламе", — комментируют в Lwallet.

Несмотря на заверения разработчиков о запуске "настоящей" криптовалюты в июле, логика подсказывает – стоимость такого токена будет искусственно раздутой и быстро девальвируется до нуля. Эксперты предостерегают от расчета на реальные доходы.

"Успех криптопроектов зависит от опыта команды. О разработчиках Hamster Kombat, помимо их российского происхождения, ничего не известно. Максимум можно рассчитывать на $100 виртуальной прибыли с высоким риском потерять все", — предупреждают в компании.

По их рекомендациям следует критически относиться к подобным играм и приложениям, особенно с русскими корнями.

Вырастет ли Hamster Kombat из клона в самодостаточный проект или лопнет, как мыльный пузырь — пока непонятно. Однако бесспорно одно: проект остается очень рискованной авантюрой.

Напомним, мы писали, что, несмотря на свое невинное название, популярная интернет-игра Hamster Kombat, на которую подсели сотни тысяч украинцев, имеет тесные связи с Россией. А разработчики после разоблачения пытаются скрыть это.