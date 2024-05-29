Не до пляжного сезону: як виглядають окуповані росіянами приморські міста (фото)

Колись популярні туристичні міста перетворюються на звалища

Чимало українських приморських міст опинились в тимчасовій окупації Росії. І їхнє життя кардинально змінилось.

Так от тимчасово окупований Бердянськ потрощений та занедбаний, а про практично знищений вщент Маріуполь — годі й говорити. "Телеграф" зробив добірку того, як виглядають тимчасово окуповані росіянами приморські міста України.

За даними відкритих джерел, міста поступово занепадають і з тих, якими раніше гуляли задоволено українці, перетворюються на непримітні та зруйновані.

Бердянськ

Бердянськ

Бердянськ

Окупаційна влада намагається створити ілюзію розвитку та запускає у роботу порти та навіть відправляє вантажі, але не дбає про міста належним чином.

Порт Маріуполя

Маріуполь

У місцевих телеграм-каналах можна натрапити на скарги про те, як занедбано виглядають набережні, які буквально розсипаються, як не ремонтуються пошкоджені будівлі та обʼєкти.

Бердянськ

Бердянськ

Так на деяких фото помітно, що клумби не буяють колишньою красою, адже все засихає без поливу та догляду.

Маріуполь

Маріуполь

До прикладу, у Бердянську ось так виглядає оглядовий майданчик:

Ситуація для всіх окупованих Росією міст подібна, адже у Генічеську Херсонської області рівень занедбаності вражає. Колись популярні пляжі більше схожі на звалища.

Генічеськ

Генічеськ

Генічеськ

І омиває ці пляжі морська вода зеленого кольору.

Генічеськ

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